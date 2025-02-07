Yandex, Yazeka ile Türkiye'deki Dijital Varlığını Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Yandex'in Türkiye'deki Yeni Hedefleri

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yazdığına göre, şirketin Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmek için önemli stratejiler geliştirdiğini ifade etti. Yandex'in Yazeka arama motoru, Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir platform olarak öne çıkmakta.

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