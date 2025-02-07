Yandex, Yazeka ile Türkiye'deki Dijital Varlığını Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Yandex'in Türkiye'deki Yeni Hedefleri
Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yazdığına göre, şirketin Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmek için önemli stratejiler geliştirdiğini ifade etti. Yandex'in Yazeka arama motoru, Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir platform olarak öne çıkmakta.
Yatırımlar ve Teknolojik Gelişim
Popovskiy, Yandex'in mevcut konumunu güçlendirmek ve dijital ekosisteme katkı sunmak adına büyük ölçekli yatırımlar yaptığını belirtti. “Yandex, en ileri teknolojiyi geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yaparak, Türkiye için uzun vadeli güvenilir bir partner olmayı hedefliyor,” Popovskiy, Türkiye'de adil rekabetin sağlanmasının, yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Rekabet Kurumu'nun açık ve rekabetçi bir pazar oluşturma çabalarını desteklediklerini de belirten Popovskiy, bu yaklaşımın inovasyonu teşvik edeceğine inanıyor. Yandex'in Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmek adına yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmeye devam edeceği müjdesini veren Popovskiy, şirketin dijital ekonomiye katkısını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy (solda), Yandex Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Zirvesi kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlediği özel bir etkinlikte konuşma yaptı. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy (solda), Yandex Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Zirvesi kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlediği özel bir etkinlikte konuşma yaptı.
Adil Rekabet ve Yatırım İklimi
Gelecek Vizyonu
Popovskiy, Türkiye'de adil rekabetin sağlanmasının, yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Rekabet Kurumu'nun açık ve rekabetçi bir pazar oluşturma çabalarını desteklediklerini de belirten Popovskiy, bu yaklaşımın inovasyonu teşvik edeceğine inanıyor.
Yandex'in Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmek adına yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmeye devam edeceği müjdesini veren Popovskiy, şirketin dijital ekonomiye katkısını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy (solda), Yandex Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Zirvesi kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlediği özel bir etkinlikte konuşma yaptı.
Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy (solda), Yandex Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Zirvesi kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlediği özel bir etkinlikte konuşma yaptı.