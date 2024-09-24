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Yangından Korunma Haftası'nda Önemli Mesajlar: Yangın Güvenliği İçin Doğru Malzeme Seçimi

Küçükoğlu, yangın güvenliğinin sağlanmasında malzeme seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:09
Yangından Korunma Haftası'nda Önemli Mesajlar: Yangın Güvenliği İçin Doğru Malzeme Seçimi

Yangından Korunma Haftası Değerlendirmesi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, gerçekleştirilen açıklamada, yangın güvenliğinin sağlanmasında malzeme ve yapı elemanlarının doğru seçiminin önemine dikkat çekti.

Yangın Güvenliği için Temel Unsurlar

Küçükoğlu, yangın güvenliği açısından yapılarda alınması gereken önlemler arasında yalnızca aktif koruma sistemlerinin değil, aynı zamanda pasif tedbirlerin de kritik rol oynadığını vurguladı. "Yangınla mücadelede, duman algılama ve söndürme sistemlerinin yanı sıra, yangının yayılmasını önleyici pasif önlemler de oldukça önemlidir," dedi.

Malzeme Seçiminin Önemi

"Yangın dayanım testleri yapılmış ve sertifikalı malzemelerin kullanılması son derece önemlidir," diyen Küçükoğlu, yapıların kullanım amacına uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine de dikkat çekti. Yapıların kullanım amacına göre yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Küçükoğlu, "Pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır," şeklinde konuştu.

Eğitim ve Farkındalık

Binalarda yangın güvenliği konularında kullanıcıların bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Küçükoğlu, "Acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri için eğitilmeleri gerekiyor," dedi. Bu nedenle, yangın kaçış yollarının doğru kullanımı gibi konuların üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Bilinçli ve Proaktif Yaklaşım

Küçükoğlu, artan orman yangınlarının toplum olarak tedbirleri hızlandırma zorunluluğunu hatırlattığını belirterek, yüksek duyarlılık ve bilinçle yangına karşı proaktif tedbirler alınması gerekliliğini vurguladı.

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