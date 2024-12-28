Yapay Zeka, Müşteri Deneyimi Yönetiminde Devrim Yaratacak

Müşteri Deneyimi Yönetiminde Yeni Bir Dönem: Yapay Zeka

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD) tarafından yayınlanan "Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması", yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı iş modellerinin, şirketler için rekabette ciddi avantajlar sağlayacağını ortaya koydu. MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı'nın açıklamalarına göre, 2025 yılı müşteri deneyimi yönetiminde köklü dönüşümlerin gerçekleşeceği bir yıl olacak.

Yapay Zeka ile Rekabet Avantajı

MDYD'nin PwC Türkiye ve PRAGMA Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, ekonomik dalgalanmaların şirketlerin yeni değer yaratma çabalarını yönlendirdiğini vurguluyor. Maliyet optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonu, bu süreçte müşteri deneyimi stratejilerini belirleyen ana unsurlar haline geliyor.

Banu Hızlı, firmaların değişen müşteri davranışlarına uyum sağlama ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu konusundaki adımlarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Hızlı, bu dönüşümün yalnızca teknolojik yatırım gerektirmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışanların adaptasyon ve eğitim süreçlerini de kapsaması gerektiğine dikkat çekti.

Esnek İş Modellerinin Önemi

Hızlı, "Dijital kanalları etkili kullanamayan firmalar, pazar payı kaybıyla karşılaşacak" diyerek bu geçişin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ayrıca, yeni nesil çalışma modellerinin yalnızca operasyonel maliyetleri optimize etmekle kalmayıp, müşteri ve çalışan memnuniyetini artıracağına da vurgu yaptı.

2025'in sadece teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığı bir dönem değil, aynı zamanda müşteri deneyiminin bütüncül bir yaklaşımla yeniden tanımlandığı bir yıl olacağını belirten Hızlı, şirketlerin dijital dönüşüm ve müşteri deneyimi stratejilerini yenilikçi, esnek ve insan odaklı yaklaşımlarla zenginleştirmesinin hayati önemde olduğunu kaydetti.