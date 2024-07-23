Yapı Kredi, Bankhaus J. Faisst Hisselerini Satın Aldı

Yapı Kredi, Almanya'da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Yapı Kredi, Almanya’daki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Alman Bankhaus J. Faisst’in (BHF) hisselerinin tamamını satın aldı. Alım işlemiyle birlikte banka, Avrupa Birliği içindeki ikinci iştirakini kurarak hizmet ağını genişletiyor.

Seri Büyüme Adımları

Bu satın alma işlemi sonrasında, Almanya'da 60 milyon avroluk bir sermaye artışı gerçekleştirecek olan Yapı Kredi, unvanını Ağustos ayı itibarıyla “Yapı Kredi Almanya” olarak değiştirecek. Yapı Kredi Almanya'nın genel müdürlüğü için Abdullah Kutucu ve Didem Öget atanarak eş yönetim gerçekleştirilecek.

Gökhan Erün'den Vizyon Mesajı

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, konuya dair yaptığı açıklamada, “Yapı Kredi olarak Almanya’da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erün, bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Avrupa Merkez Bankası ile diğer Almanya düzenleyici otoritelerinin onayının alındığını belirtti.

İki Ülke Arasında Güçlü İş Birliği

Erün, satın almanın ardında, Türkiye ve Almanya arasında ithalat ve ihracat yapan firmalar için etkili bir çözüm ortaklığı sunacaklarını vurguladı. Koç Holding'in vizyonu çerçevesinde ilerlemeye devam edeceklerini öne sürdü. Yapı Kredi ve BHF arasındaki görüşmelerin yaklaşık 7,5 milyon avro bedelinde bir anlaşma ile sonuçlanmış olması da dikkate değer.

Yapı Kredi bankası, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştiraki için Alman Bankhaus J. Faisst ("BHF") hisselerinin tamamını satın alma işlemini tamamladı. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.