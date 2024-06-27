Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

Bu ay itibarıyla bankaların emekli promosyonları güncellendi. Özellikle Yapı Kredi’nin sunduğu yeni promosyonlar, emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte Yapı Kredi’nin Haziran 2024 emekli promosyon detayları...



Milyonlarca emekli Temmuz zammını dört gözle beklerken, bankaların promosyon teklifleri de yeniden gözden geçirildi. 2017'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, bankalar üç yıllık sözleşme imzalayan emeklilere nakit promosyon veriyor.

HAZİRAN 2024 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI AÇIKLANDI





Yeni emekli olanlar ve eski emekliler, bankaların promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor ve daha yüksek promosyon almak için banka değişikliği yapabiliyorlar. Kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunarken, özel bankalar daha yüksek rakamlar öneriyor.

Yapı Kredi, SGK emeklilerine özel hazırladığı paketle dikkat çekiyor. Emekli maaşını Yapı Kredi’den alan emeklilere 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. İşte başvuru detayları ve promosyon tutarları...

SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacak kişiler, e-Devlet veya SGK Müdürlüklerine yapacakları başvurularda Yapı Kredi’yi tercih ederek bu promosyondan yararlanabilirler. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurabilirler.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek kolayca müşteri olabilir ve maaşlarını bankaya taşıyabilirler. Mevcut Yapı Kredi müşterisi olan emekliler ise Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak veya en yakın şubeye giderek de maaş taşıma işlemi yapılabiliyor.

Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre değişen promosyon tutarları sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik gibi ek şartların yerine getirilmesi halinde, promosyon tutarları 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.