Bist 100
10.680,91 1%
DOLAR
32,83 0,04%
EURO
35,3 0,44%
ALTIN
2.443,86 1,29%

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

Bu ay güncellenen emekli promosyonları, emeklilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Yapı Kredi'nin sunduğu avantajlar merakla bekleniyor. İşte Yapı Kredi’nin yeni emekli promosyon detayları...

Yayın Tarihi: 27.06.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 23:00
Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

Bu ay itibarıyla bankaların emekli promosyonları güncellendi. Özellikle Yapı Kredi’nin sunduğu yeni promosyonlar, emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte Yapı Kredi’nin Haziran 2024 emekli promosyon detayları...

Milyonlarca emekli Temmuz zammını dört gözle beklerken, bankaların promosyon teklifleri de yeniden gözden geçirildi. 2017'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, bankalar üç yıllık sözleşme imzalayan emeklilere nakit promosyon veriyor.

HAZİRAN 2024 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI AÇIKLANDI

Emeklilere 18 bin TL ödeme için son 5 gün! Emekli promosyon güncelleme: Yapı Kredi emekli promosyon başvuru 2024!

Yeni emekli olanlar ve eski emekliler, bankaların promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor ve daha yüksek promosyon almak için banka değişikliği yapabiliyorlar. Kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunarken, özel bankalar daha yüksek rakamlar öneriyor.

Yapı Kredi, SGK emeklilerine özel hazırladığı paketle dikkat çekiyor. Emekli maaşını Yapı Kredi’den alan emeklilere 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. İşte başvuru detayları ve promosyon tutarları...

SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacak kişiler, e-Devlet veya SGK Müdürlüklerine yapacakları başvurularda Yapı Kredi’yi tercih ederek bu promosyondan yararlanabilirler. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurabilirler.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek kolayca müşteri olabilir ve maaşlarını bankaya taşıyabilirler. Mevcut Yapı Kredi müşterisi olan emekliler ise Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak veya en yakın şubeye giderek de maaş taşıma işlemi yapılabiliyor.

Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre değişen promosyon tutarları sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik gibi ek şartların yerine getirilmesi halinde, promosyon tutarları 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kaçıranlara yeni umut ışığı! 1 milyon kişiye EYT piyangosu çıktı

Tekstil ve gıda ürünlerinde fiyatlar düştü! BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında

Araç sahiplerine müjdeli haber verildi! Tamı tamına yüzde 50 indirim yapılacak

İş Bankası müşterilerine 7.500 TL para iadesi verilecek! 4 gün içinde başvuru şartı var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

1 milyon TL altı sıfır otomobiller bu listede! Listeye bakmadan kararınızı vermeyin

Asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! Asgari ücret kararı bu sabah duyuruldu

Araç sahiplerine müjdeli haber verildi! Tamı tamına yüzde 50 indirim yapılacak

TCDD'den personel alımı duyurusu geldi! Düz memur, hareket memuru ve sürveyan alımı yapılacak

Denizbank’ta 50.000 TL ödeme! Sadece çalışanı ilgilendiriyor

İş Bankası müşterilerine 7.500 TL para iadesi verilecek! 4 gün içinde başvuru şartı var

Sokak lezzetinin birebir aynısı oluyor! Sokak mısırının gizli tarifi ortaya çıktı

Resimdeki farklı çaydanlığı 10 saniyede bulun! Gözlerinizi kamaştıracak bulmaca testi

EYT'yi kaçıranlara yeni umut ışığı! 1 milyon kişiye EYT piyangosu çıktı

Tekstil ve gıda ürünlerinde fiyatlar düştü! BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında

Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı