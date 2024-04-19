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Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

Emeklilere Yapı Kredi müjdesi! Promosyonda rekor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:40
Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

Emeklilerin yüzünü güldürecek promosyonlar açıklandı! Bu rakamlar bir daha gelmez! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ'DEN REKOR PROMOSYON TEKLİFİ

Emekli vatandaşların ekonomik sıkıntıları günden güne artarak devam ederken bankaların promosyon tutarları da güncellenmeye devam ediyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşteriler promosyon kampanyasından faydalanabilecek. 

yapı kredi güncel promosyon tutarları

Bankaya maaşını taşıyan emeklilerden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstünde maaş alanlara 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda ek ödül taahhütnamesi ile iki ay içinde iki tane otomatik fatura talimatı veren emeklilere maaşı fark etmeksizin 1000 TL ek ödeme yapılacak. Ek ödül taahhütnamesi kapsamında iki ay içinde bireysel kredi kartıyla 1000 TL harcama yapılırsa yine 1000 TL ek ödeme yapılacak. Ek ödül taahhütnamesi kapsamında 2 ay içinde ilk kez Yapı Kredi mobil uygulaması kullanılmaya başlanırsa 1000 TL ek ödeme yapılacak. Ödemeler ek ödül taahhütnamesi iptal edilmezse ilk maaş sonrasında yapılacak. Dijital aktiflik kampanyasından faydalanan emekli müşteriler taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt verirlerse kampanyadan faydalanamazlar. 

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Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

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