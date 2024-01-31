Yapı Kredi para musluğunu açtı! 3 yıl söz verene devasa rakam ödenecek

Milyonlarca emeki vatandaşı mutlu edecek haber gelirken Yapı Kredi avantajlarını açıkladı. Emekli promosyon rakamlarını güncellerken yeni rakamlar haberimizde.

Yapı Kredi para musluğunu açtı! 3 yıl söz verene devasa rakam ödenecek
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Yapı Kredi emekli promosyon rakamları güncellenirken milyonların cebinin rahatlaması amaçlanıyor. Emekli promosyon rakamlarında çalışmalar devam ederken maaş zam sonrasında gözler promosyona çevrildi. Bankalar arası rekabet büyürken Yapı Krediden büyük hamle geldi. İşte detaylar...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL,
3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL
7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL
10.000 TL’ nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

yapı kredi
Ek ödül taahütnamesiyle beraber 60 gün içerisinde iki yeni faturanın otomatik ödemeye verilmesiyle beraber maaş barei bağımsız 500 TL ek nakit ödül müşterilere verilir. İlk maaş ödemelerinde takip edilen ay ilk günü başlarke  üç ay devamlılıkla yüzde 0 faiz ile 2 bin TL'ye kadar esnek hesap limiti yayınlanır. Kampanyadan faydalanmak için nakit promosyon ödemelerinde ayın son gününde esnek hesap sahibi olunma şartına bakılır.

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