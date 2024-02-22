Yastık altında 37.000 TL olup teminat bedelini ödeyen kocaman dükkanın sahibi olacak! Merkezi konumda dükkan satışa çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Ata Mahallesinde dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde dolu haber Ziraat Bankası gayrimenkul satış tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası gayrimenkul satış 17 metrekare büyüklüğünde krediye uygun olan dükkanı satışa çıkardı. 37.200 TL teminat bedeli istenen satılık dükkan için teklif usulü satışın son 5 günü kaldı. Satışa söz konusu olan dükkan için ilk teklif verildi. İşte Ziraat Bankası gayrimenkul tarafından satışa çıkartılan dükkanın detayları…

620 BİN TL BAŞLANGIÇ BEDELİ İSTENİYOR

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeAata mahallesinde satışa çıkartılan 17 metrekare dükkan için istenilen başlangıç bedeli de Ziraat Bankası tarafından belirlendi. Ziraat Bankası bu taşınmaz için başlangıç bedelini 620.000 TL olarak belirledi. Vatandaşlar 620.000 TL başlangıç bedeliyle teklif usulü bu dükkanı satın alabilme ve şansına sahip olabilecekler. Satışa söz konusu olan dükkan için ilk teklif alınan 620.000 TL ise verildi. Vatandaşlar bu dükkanın sahibi olmak istiyorsan minimum artış miktarı olarak belirtilen 5.000 TL teklifi sunmak durumundalar.





KREDİYE UYGUN DAİRE SATIŞTA

17 metre karelik dükkanın krediye uygun olduğu banka tarafından duyuruldu. 620.000 TL başlangıç bedeli ve 37.200 TL teminat bedeli dükkan için ilgili şube Mogan Ankara Ziraat Bankası şubesi olarak belirtildi. Şu anda boş olan iş yeri teklif usulü satış gerçekleştirildikten sonra anında yerleşmek için ideal bir seçenek.