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Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Piyasaların sallantılı olması sebebiyle yatırımcıya uyarı niteliğinde haber geldi. Yastık altında parası olanlar dikkat!

Yayın Tarihi: 19.04.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:56
Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Gelecek hafta içerisinde açıklanacak faiz kararından dolayı piyasa da analiz yapan analistler uyarı niteliğinde haber vermeye başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı yatırımcının dikkatini çekmekte. 

Bazı yatırım yapan kişiler TL yatırımı yapmaktadır. TL yatırımı yapan kişiler için de mevduat faizi oranları araştırılmaktadır. Özellikle gelecek hafta içerisinde yayınlanacak olan faiz kararı açıklanmadan önce faiz oranları araştırılmaya  başlandı. Nisan ayının gelişiyle beraber de mevduat faizi oranları güncellendi. Peki, güncel faiz oranları ne kadar? 

Mevduat Faiz Oranları Güncellendi!

Para tl 

Bankalar tarafından güncel vadeli mevduat faiz oranı güncellenmeye başladı. Özellikle bayramın gitmesiyle beraber tüm vatandaşlar tarafından faiz oranları araştırıldı. 

Örneğin 170 Bin TL yatırım yapan kişi 32 gün boyunca vadeli parasını yatırırsa faiz oranı yüzde 57 olursa getirisi 8071 TL olurken, 

170 Bin TL paranızı yüzde 56 oranda faiz oranıyla 32 gün vadeli yatırırsanız getirisi 7929 TL olmaktadır. 

170 Bin TL paranızı yüzde 55 oranda faiz oranıyla 32 gün vadeli yatırırsanız getirisi 7787 TL olmaktadır. 

170 Bin TL paranızı yüzde 54 oranda faiz oranıyla 32 gün vadeli yatırırsanız getirisi 7504 TL olmaktadır. 

170 Bin TL paranızı yüzde 53 oranda faiz oranıyla 32 gün vadeli yatırırsanız getirisi 7504 TL olmaktadır. 

170 Bin TL paranızı yüzde 50 oranda faiz oranıyla 32 gün vadeli yatırırsanız getirisi 7150 TL olmaktadır. 

170 Bin TL paranızı yüzde 48 oranda faiz oranıyla 32 gün vadeli yatırırsanız getirisi 6796 TL olmaktadır. 

170 Bin TL paranızı yüzde 45 oranda faiz oranıyla 45 32 gün vadeli yatırırsanız getirici 6372 TL olmaktadır. 

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