Yatağan Pazaryeri Yenileniyor: Muğla Büyükşehir 17 milyon 305 bin TL Yatırım

Muğla Büyükşehir, Yatağan pazaryerini 2 bin 400 metrekarelik alanda 17 milyon 305 bin TL yatırımla yeniliyor; çatı, zemin, elektrik ve esnaf tadilatları yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:28
Yatağan Pazaryeri Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’da vatandaşlara hizmet veren 2 bin 400 metrekarelik mevcut pazaryerinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Proje, 17 milyon 305 bin TL yatırımla alanda kapsamlı iyileştirmeler yapılmasını öngörüyor.

Proje Kapsamı

Yenileme çalışmaları kapsamında çatı örtüsü yükseltilecek, zemin yağmur suyunun daha etkin tahliye edilmesi için ızgara sistemiyle yenilenecek. Elektrik tesisatı ve sayaç panoları tamamen değiştirilecek; pazar yerindeki işyerlerinin iç ve dış cephelerinde sıva, boya ve doğrama gibi tadilatlar yapılacak.

İnşaat ve Konfor İyileştirmeleri

Yapım işi çerçevesinde mevcut çatı örtüsü sökülerek çatı yüksekliği artırılacak, çelik konstrüksiyon kolonlarla güçlendirme gerçekleştirilecek ve çatı kaplaması dolgulu panellerle yenilenecek. Tüm zemin alanında çelik donatılı saha betonu uygulanarak dayanıklılık artırılacak. Yaz aylarında vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmesi için alana serinletme sistemi kurulacak. Çarşamba günleri kurulan pazarın yenilenmesiyle esnaf ve vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Başkan Aras'ın Açıklaması

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yatırımın bölge halkına daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Muğla genelinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatağan pazar yerinde başlattığımız bu yenileme çalışması da hem esnafımıza hem vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli bir alan sunmayı amaçlıyor. Modern, dayanıklı ve ihtiyaçlara yanıt veren bir pazar yeri oluşturarak Yatağan’ın sosyal ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacağız" dedi.

