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Yatırım Araçları Bu Haftada Kazandırdı: Altın, Borsa ve Dolar Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, altın ve dolar değer kazandı. Koza Anadolu Metal, en çok yükselen hisse oldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:06
Yatırım Araçları Bu Haftada Kazandırdı: Altın, Borsa ve Dolar Yükselişte

Yatırım Araçları Bu Haftada Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazanç sağladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi, yüzde 4,94 yükselerek 11.342,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 9.173,72 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,17 artışla 12.617,73 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,52 düşüşle 13.270,42 puana ulaştı.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Öne Çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 16,96 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri'ni, yüzde 13,48 ile CW Enerji ve yüzde 10,48 ile Akbank izledi. Diğer yandan, en çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 9,44 ile Adel Kalemcilik, yüzde 6,30 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 6,16 ile Pegasus Hava Taşımacılığı olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler sırasıyla 501 milyar 900 milyon lira ile Garanti BBVA, 492 milyar 725 milyon lira ile Koç Holding ve 385 milyar 710 milyon lira ile Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve Dolar Yükselişte

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin lira, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,41 değer kazanarak 20 bin 350 lira seviyesine ulaştı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artışla 34,5500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 lira oldu. Geçen hafta 43,5120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 değer kaybederek 43,2750 lira düzeyine geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 düşüşle 38,6430 lira seviyesinden işlem gördü.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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