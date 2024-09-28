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Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybederken altın ve dolar kazandırdı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:25
Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirmesi

Yatırım Araçlarına Yönelik Haftalık Rapor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırımcıların dikkatini çeken bir hafta geçirerek %1.24'lük kayıpla 9.777,46 puandan haftayı bitirdi. Bu süreçte endeks, en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puan seviyelerini gördü.

Endekslerin Durumu

Borsa İstanbul Mali Endeksi, %1.26 artışla 11.425,56 puana ulaştı. Diğer endekslerde ise Hizmetler Endeksi %3.92, Sanayi Endeksi %2.48 ve Teknoloji Endeksi %1.72 değer kaybetti.

Haftanın En Çok Kazanan Ve Kaybedeni Hisseleri

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en fazla değer kazanan %5.84'lük artışla Ereğli Demir Çelik olurken, onu %5.65 ile Akbank ve %5.44 ile Türkiye İş Bankası (C) izledi. Değer kaybedenler arasında ise %12.63 ile BİM Birleşik Mağazalar, %11.56 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento ve %10.75 ile Europen Endüstri yer aldı.

Öne Çıkan Şirketler

Borsa İstanbul'daki en değerli şirket unvanı, 516 milyar 600 milyon lira piyasa değeriyle Garanti BBVA’ya aitken, onu 474 milyar 720 milyon lira ile Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lira ile Türk Hava Yolları izledi.

Altın ve Doların Yükselişi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, %1.99 artışla 2.923 liraya, Cumhuriyet altını ise %4.85 değer kazanarak 20.052 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0.12 artış göstererek 34,1570 lira olurken, avronun fiyatı da %0.40 yükselerek 38,2210 liradan işlem gördü.

İngiliz sterlininin satış fiyatı geçen haftadan %1.04 artarak 45,7720 liraya yükseldi. İsviçre frangı, %1.04 artışla 40,5600 liradan satıldı.

(Sürecek)

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