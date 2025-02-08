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Yatırım Araçları Haftayı Altın ve Dolar ile Kazançla Kapadı

Bu hafta BIST 100 endeksi kayıp yaşarken, altın ve dolar değer kazandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:03
Yatırım Araçları Haftayı Altın ve Dolar ile Kazançla Kapadı

Borsa İstanbul'da Haftalık Görünüm

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,53 değer kaybıyla 9.951,65 puandan kapattı. Endeks, haftalık süreçte en düşük 9.619,83, en yüksek ise 9.962,68 puanı gördü.

Aynı dönemde farklı endekslerde de değişimler gözlemlendi. Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puana gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 kazançla 10.053,49 puana, sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselerek 12.699,94 puana ulaştı. Teknoloji endeksi ise yüzde 2,25 düşüşle 14.887,65 puanda kaldı.

En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok prim yapan hisse senedi Işıklar Enerji Yapı Holding oldu ve yüzde 12,07 değer kazandı. Bu hisseyi yüzde 5,94 ile Oyak Çimento ve yüzde 5,80 ile Batısöke Çimento Sanayi izledi.

Değer kaybeden hisseler arasında ise yüzde 11,01 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79 ile Smart Güneş Enerjisi öne çıktı.

Pazar Değerleri

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler sırasıyla 540 milyar 120 milyon lira ile Garanti BBVA, 444 milyar 705 milyon lira ile Türk Hava Yolları ve 419 milyar 437 milyon lira ile Koç Holding oldu.

Altın ve Doların İvmesi

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,63 artış göstererek 3 bin 321 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,59 kazanarak 22 bin 500 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 35,9810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,27 artarak 37,3210 lira olarak kaydedildi. İngiliz sterlininin satış fiyatı, yüzde 0,58 değer kazanarak 44,7700 lira seviyesine ulaştı. Ayrıca, İsviçre frangı da yüzde 0,53 artışla 39,6100 lira değerinde işlem gördü.

(Sürecek)

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