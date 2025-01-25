Yatırım Dünyasında Kazananlar: Altın, Borsa ve Dolar Geçtiğimiz Haftayı Yükselişle Kapattı

Yatırım Araçları Haftayı Kazançla Tamamladı

Geçtiğimiz hafta yatırımcıların yüzünü güldüren enstrümanlar arasında altın, borsa ve dolar yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,27 kazançla 10.104,85 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içerisinde en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,08 artarak 12.119,31 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,74 kazançla 9.920,56 puana, sanayi endeksi yüzde 0,58 yükselişle 13.025,70 puana ve teknoloji endeksi yüzde 3,65 kazançla 15.151,72 puana ulaştı.

Batısöke Çimento Sanayi Zirvede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok kazanan %26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu. Bu hisseyi %12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve %11,76 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

En fazla değer kaybeden hisseler ise sırasıyla %6,56 ile Şekerbank, %5,61 ile Selçuk Ecza Deposu ve %5,16 ile Bera Holding olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler, 555 milyar 660 milyon liralık piyasa değeriyle Garanti BBVA, 453 milyar 925 milyon lira ile Koç Holding ve 426 milyar 420 milyon lira ile Türk Hava Yolları olarak sıralandı.

Altın ve Dolar Yükselişte

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı %2,87 artarak 3.186 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise %2,84 değer kazanarak 21.596 liraya ulaştı.

Doların satış fiyatı %0,33 artışla 35,6890 lira olurken, avronun satış fiyatı %2,36 artarak 37,4110 lira oldu. Ayrıca, İngiliz sterlininin satış fiyatı %2,42 değer kazanarak 44,3100 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya göre %2,40 artışla 39,8440 liradan işlem gördü.

(Sürecek)