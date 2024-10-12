Yatırım Fonları ve BES Getirileri: Haftalık Rapor

Yatırım Fonları ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama %0,42 değer kazandı. Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,57 artış gösterdi.

Yükselen ve Düşen Fonlar

Yatırım fonları arasında en fazla kazanç sağlayan fon %0,93 ile Para Piyasası Fonları oldu. Tek gerileyen fon ise %0,06 ile Kıymetli Maden Fonları olarak kaydedildi.

BES fonları arasında en büyük artış ise %1,96 ile Endeks fonunda görüldü; bu hafta gerileyen hiçbir fon bulunmadı.

Haftalık Fon Getirileri Tablosu

Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ve kazanç sağladıkları fon sayıları şu şekildedir:

Fon Kategorisi Haftalık Getiri (%) Kazandıran Fon Sayısı Kaybettiren Fon Sayısı Yatırım Fonları 0,42 104 81 Borsa Yatırım Fonları 0,40 14 8 Borçlanma Araçları Fonları 0,47 58 16 Hisse Senedi Fonları 0,86 102 21 Para Piyasası Fonları 0,93 55 0 Kıymetli Maden Fonları -0,06 10 8

Bu haftaki fon performansı yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. Yatırım yapmadan önce risk ve getirileri iyice değerlendirmeniz önerilir.