Yatırım Fonları ve BES Getirileri: Haftalık Rapor

Yatırım Fonları ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri
Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama %0,42 değer kazandı. Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,57 artış gösterdi.
Yükselen ve Düşen Fonlar
Yatırım fonları arasında en fazla kazanç sağlayan fon %0,93 ile Para Piyasası Fonları oldu. Tek gerileyen fon ise %0,06 ile Kıymetli Maden Fonları olarak kaydedildi.
BES fonları arasında en büyük artış ise %1,96 ile Endeks fonunda görüldü; bu hafta gerileyen hiçbir fon bulunmadı.
Haftalık Fon Getirileri Tablosu
Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ve kazanç sağladıkları fon sayıları şu şekildedir:
|Fon Kategorisi
|Haftalık Getiri (%)
|Kazandıran Fon Sayısı
|Kaybettiren Fon Sayısı
|Yatırım Fonları
|0,42
|104
|81
|Borsa Yatırım Fonları
|0,40
|14
|8
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,47
|58
|16
|Hisse Senedi Fonları
|0,86
|102
|21
|Para Piyasası Fonları
|0,93
|55
|0
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,06
|10
|8
Bu haftaki fon performansı yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. Yatırım yapmadan önce risk ve getirileri iyice değerlendirmeniz önerilir.