Yatırım Projeleri İçin Yeni Kriterler: Öz Kaynak Şartı Getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair tebliğde bir dizi değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile aracı bankalara yapılacak finansman başvuruları öncesinde, firmaların son verilen mali yıl bilançosundaki öz kaynak tutarının en az 50 milyon lira olması şartı getirildi.

Mevcut düzenlemede, Bakanlık tarafından finansman başvurusunda bulunmak için toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor. Ancak, yeni tebliğ ile bu şartın yanında öz kaynak tutarı kriteri de getirildi.

Ayrıca, önceki tebliğe göre programdan faydalanan yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği almadığı belirtiliyordu. Yeni düzenleme ile yatırımcılar, yalnızca finansman programı kapsamında finansman kullanımları için faiz veya kar payı desteği alamayacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.