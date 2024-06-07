Yatırımda ona yönelen resmen para basacak! Zengin olmanın şifresi verildi

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UZMAN İSİM TÜYOYU VERDİ: YATIRIM YAPAN KAZANCINI KAT KAT ARTIRACAK

Gayrimenkul ve yatırım uzmanı Mert Başaran, para kazanmanın sırrını anlatırken para kazandıran her detayı sıralıyor. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca yatırımcı paralarını yatırıma dönüştürmek için farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Yatırım ve gayrimenkul uzmanı Mert Başaran da yatırımcılarla para kazanma tavsiyelerini paylaşıyor.

Para kazanmanın sırrı merak edilen konulardan biri olurken Başaran, para kazanmanın sırrının biriktirerek büyütmek olduğunu vurguladı. Başaran, doğru yerde paranın büyüyebileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Etrafımızdaki toksik, bize harcatan insanları çıkartacağız. İhtiyacının varsa bir şey alın yoksa almayın. Fonlardaki getiri yüzde 150’ye gelmiş o yüzden hisse senedi yerine işi ehline verin” dedi.

YATIRIM NEDİR?

Yatırım, sermaye, zaman veya diğer kaynakların kişi veya kuruluşlar tarafından kar elde etmek amacıyla değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Yatırım yaparken genellikle riskleri kabul eder ve belli bir kâr beklersiniz. Yatırım süreci boyunca insanlar farklı türdeki varlıklara yatırım yapabilirler. İşte bazı popüler yatırım türleri:

HİSSE SENETLERİ: Bir şirketin hisselerine yatırım yapmak, şirketin büyümesinden ve temettü dağıtımından yararlanmak anlamına gelir.

TAHVİLLER: Tahviller şirketler veya hükümetler tarafından ihraç edilen borçlanma senetleridir. Tahvil sahipleri belli bir süre sonra faiz geliri elde ederler.

EMTİALAR: Fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek amacıyla altın, gümüş, petrol ve buğday gibi emtialara yatırım yapın.

GAYRİMENKUL: Ev, arsa veya ticari mülk gibi gayrimenkullere yatırım yapmak, kira geliri veya sermaye kazancı elde etmenizi sağlar.

FONLAR: Yatırım fonları, bir grup yatırımcının paralarını bir havuzda toplamasına ve birçok farklı varlığa yatırım yapmasına olanak tanır.

YATIRIM FONU

Yatırım fonları, birçok farklı yatırımcının parasını bir havuzda toplayan profesyonel para yöneticileri tarafından yönetilen finansal araçlardır.

Yatırım fonları, parayı, hisse senetlerini, tahvilleri, emtiaları ve diğer finansal araçları bir yatırımcı havuzunda toplayan profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir. Bu şekilde yatırımcılar çeşitlendirilmiş bir portföyden yararlanabilirler.

Yatırım fonları farklı varlık sınıflarına yatırım yapar. Bu sayede risk azalacak ve potansiyel kâr artacaktır. Örneğin, bir yatırım fonu hem hisse senetlerine hem de tahvillere yatırım yapabilir.

Fon yöneticileri piyasa analizi yapar, portföyleri yönetir ve yatırım kararları verir. Bu fonlar ekonomi uzmanları tarafından hazırlanarak yatırımcılara rahatlık sağlıyor.

Yatırım fonları, yatırımcıların risk almadan farklı varlıklara yatırım yapmalarına olanak tanır. Ancak her fonun risk profili farklıdır ve getiri potansiyeli farklılık gösterebilir.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR