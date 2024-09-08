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Yatırımda Yeni Trend: Ticari Gayrimenkul

Konut ve arsalara alternatif olarak yatırımcılar ticari gayrimenkullere yöneliyor, fiyatlar yükseliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:23
Yatırımda Yeni Trend: Ticari Gayrimenkul

Ticari Gayrimenkul Yatırımları

Günümüzde yatırımcıların gayrimenkul tercihleri hızla değişiyor. Ticari gayrimenkullere yapılan yatırımlar, konut ve arsalardan daha fazla kazandırma potansiyeline sahip. Bu durum, Türkiye'deki tapu dairelerinde görülüyor; vatandaşlar, yatırım yaparken iş yeri ve dükkanlara yöneliyor.

Piyasalardaki Değişim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Bu verilere göre, ticari gayrimenkullerin fiyat endeksi bir önceki çeyreğe göre %7,3 oranında artış gösterdi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde metrekare fiyatlarında önemli bir yükseliş kaydedildi.

Yatırımcılar için Avantajlar

Kiracılar için zorlu bir dönem başlarken, bu durum yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratıyor. Uzun vadede daha yüksek kar marjı ve düzenli kira getirisi sağlama potansiyeli, iş yeri veya dükkan yatırımlarını cazip kılıyor.

Unutmayın, bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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