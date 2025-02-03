Yeni Küreselleşme Dönemi: Ticaret Politikaları ve Teknolojik Rekabetin Etkisi

Yeni Küreselleşme: Ticaret ve Teknolojinin Yükselişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada, Meksika ve Çin'e getirilen ek gümrük vergilerinin uluslararası ticaret üzerinde önemli etkiler yaratacağı öngörülüyor.

Ek Gümrük Vergileri ve Beklentiler

Trump'ın imzaladığı kararname, ABD’nin Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasını kapsıyor. Ayrıca, Kanada'dan enerji ithalatına da yüzde 10 gümrük vergisi getirileceği duyuruldu. Bu vergilerin 1,4 trilyon dolar tutarında ithalatı etkileyebileceği hesaplanıyor.

Deutsche Bank'ın analizine göre, söz konusu tarifelerin, küresel ticaret politikasında 1970'lerden bu yana görülen en büyük şoku tetikleyebileceği öngörülüyor. Bu durumun global ekonomiye yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

Olumsuz Ekonomik Sonuçlar ve Korumacı Politikalar

Ekonomistlerin değerlendirmelerinin ışığında, tarifelerin Kanada ve Meksika için ekonomik resesyona yol açabileceği, aynı zamanda bu ülkelerin birçok yönüyle Brexit'ten daha büyük ekonomik etkilerle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Capital Economics'in verilerine göre, bu gümrük vergileri, "çok yıkıcı bir küresel ticaret savaşının sadece ilk hamlesi" olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithalata da önümüzdeki dönemde ek gümrük vergileri getirilmesi bekleniyor.

Enflasyon ve Faiz Oranları Üzerindeki Etkiler

Tarifeler, ABD'de enflasyon üzerinde baskı yaratacak ve bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimleri konusunda bir belirsizlik oluşturacak. Bu durum, sektörlerde belirsizlik ve dalgalanmalar yaratacak.

Yeni Küreselleşme Dönemi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Paul Gruenwald, yükselen korumacı ticaret politikalarının etkileri üzerinden "yeni küreselleşme" dönemine dikkat çekiyor. Gruenwald, artık küresel ticaret ve üretim sistemlerinde önemli değişiklikler olduğunu belirtiyor.

Artık, "Çin+1" stratejisi gibi yöntemlerle şirketler, riskleri çeşitlendirerek hem Çin merkezli hem de bağımsız üretim yöntemleri geliştirmeye yöneliyorlar. Bu çerçevede, ABD-Çin ilişkileri ve şirketlerin tepkileri büyük önem taşıyor.

Teknolojik Rekabetin Rolü

Gruenwald, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin de bu rekabette önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. ABD, yapay zeka alanında lider konumda ancak Çin de hızla ilerliyor. Avrupa'nın gerekli reformları gerçekleştirememesi durumunda, global etkiler açısından ABD ve Çin'in gerisinde kalabileceği vurgulanıyor.