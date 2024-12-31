Yeni Nesil Güvenlik Sistemleri için Test Prosedürleri Belirlendi

Yeni Güvenlik Sistemleri ile Kara Yollarında Güvenlik Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenlemeler yaptı. Yayımlanan yönetmelikler, otomobil, minibüs, otobüs, hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon kategorilerindeki motorlu araçları kapsıyor.

Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi

Bakanlık, Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi ile ilgili olarak motorlu araçların tip onayı hakkında yeni yönetmelikler yayımladı. Bu sistemin M1 (Otomobil), M2 (Minibüs), M3 (Otobüs), N1 (Hafif ticari), N2 (Kamyonet) ve N3 (Kamyon) kategorilerindeki araçlara entegre edilmesi planlanıyor. Uygulanan yöntemler, sürücülerin dikkatinin ne zaman dağıldığını belirleyecek ve aracın insan-makine arayüzü aracılığıyla sürücüyü uyaracak.

Olay Veri Kaydedici Sistemi

Olay Veri Kaydedici Sistemine ilişkin düzenlemeler de araçların güvenliğini artırmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu sistem, çarpışma esnasında veri kaydedecek ve gerekli güncellemeleri güvenli bir şekilde sağlayacak. Kaydedilen veriler, aracın kilidini açmadan veya alet kullanmadan erişilebilen arayüzler üzerinden gizli tutulacak.

Emisyon ve Bakım Bilgileri Düzenlemesi

Ek olarak, Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) ile ilgili bakım bilgilerine erişim konusundaki düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, motorlu araçların tip onayı ile ilgili uygulama usul ve esaslarını da kapsamaktadır.

Yayımlanan yönetmeliklerin amacı, uluslararası otomotiv mevzuatına uyumu sağlarken, aynı zamanda vatandaşların güvenliğini artırmak olarak belirlendi.