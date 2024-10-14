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Yeni Otoyol Projeleri Hayata Geçiyor

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyol projeleri için imzalar atıldı. Hızlı ve güvenli ulaşım amaçlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:58
Yeni Otoyol Projeleri Hayata Geçiyor

Yeni Otoyol Projeleri İmzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolları projelerinin geliştirilmesi için kritik bir imza töreni gerçekleştirdi. Uraloğlu, Türkiye’nin kara yolu ulaşım ağına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Önemli Altyapı Yatırımları

Uraloğlu, son 22 yılda Türkiye'nin karayollarına yaptığı önemli yatırımları belirtti. "Yol medeniyettir" söylemiyle yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkeye yeni ulaşım ağı kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Detayları

Proje, toplamda 120 kilometre uzunluğunda olacak ve bunun 101 kilometresi ana gövdeyi oluşturacak. İçerisinde 7 kavşak, 4 tünel ve 8 viyadük gibi yapılar barındıracak.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi

Antalya-Alanya Otoyolu ise 122 kilometre uzunluğunda olacak ve 84 kilometresi ana gövdeyi kapsayacak. Bu proje, bölgenin turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacak.

Kamu-Özel İşbirliği Modeli

Bakan Uraloğlu, her iki projenin de kamu-özel işbirliği modeli ile inşa edileceğini belirtti. Bu model, projelerin daha kısa sürede ve düşük maliyetle tamamlanmasını garantiliyor.

Uluslararası Rekabet

Uraloğlu, uluslararası kredi şartlarıyla gerçekleştirilen ihalelerin, uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye çekeceğini ve döviz girişini artıracağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Bakan Uraloğlu, dünya genelinden uzmanların katıldığı Uluslararası Yol Federasyonu Dünya Kongresi'nden de bahsederek, sektördeki gelişmeleri ve yeni projeleri ele alacaklarını vurguladı.

Törenin sonunda, projelerin imzalarını Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve iki farklı şirketin yönetim kurulu başkanları attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

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