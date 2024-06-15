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Yeni vergi paketi Meclis’e geliyor! Bayramdan sonra yüzde 1.066 zam yolda

AK Parti'nin hazırladığı yeni vergi paketi, 60 maddelik kapsamlı düzenlemelerle Meclis'e sunulacak. Yurt dışı çıkış harçları, kripto para işlem vergisi, asgari kurumlar vergisi gibi detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:04
Yeni vergi paketi Meclis’e geliyor! Bayramdan sonra yüzde 1.066 zam yolda

AK Parti ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan ve bayramdan sonra Meclis’e sunulacak olan yeni vergi paketi, ekonomi gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 60 maddeden oluşan taslak, çeşitli yeni vergi düzenlemelerini içeriyor. Bu düzenlemeler arasında yurt dışı çıkış harçları, kripto varlık işlem vergisi, asgari kurumlar vergisi gibi önemli maddeler bulunuyor. AK Parti kaynakları, vergi paketinin detaylarını paylaştı.

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce duyurduğu "asgari kurumlar vergisi" uygulaması, paketin en dikkat çeken maddelerinden biri. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’de faaliyet gösteren her şirket, vergi teşviki, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansa bile asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödeyecek. AK Parti kaynakları, bu uygulamanın Türkiye’deki küresel şirketler ve Türk firmalarını kapsayacağını belirtti. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajlarının ise devam edeceği açıklandı.

ASGARİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİ

Yeni vergi paketi, belirli meslek gruplarını hedefleyen "asgari gelir vergisi" sistemini de içeriyor. Özellikle doktor, diş hekimi, mali müşavir gibi meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden peşin vergi alınmasını öngören bu düzenleme, vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. AK Parti kaynakları, yıllardır vergi ödemeyen veya sürekli zarar beyan eden işletmelerin bu sistemle vergiye tabi tutulacağını belirtti.

KRİPTO VARLIKTAN İŞLEM VERGİSİ

Vergi paketinde ayrıca kripto varlık işlemlerinden vergi alınması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonlarının elde ettikleri gelirler üzerinden yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi ödenmesi planlanıyor. Bazı maden aramalarında uygulanan KDV istisnasının kaldırılması da gündemde.

AK Parti’nin hazırladığı ikinci torba teklifte, bazı tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına dair kanuni düzenlemeler yer alacak. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışı yetkisi verilecek. Ayrıca, vergi daireleri ile defterdarlıkların tek çatı altında toplanması öngörülüyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARINA BÜYÜK ZAM

Vergi paketinde yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılması da bekleniyor. Mevcut 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının, 1.000 lira ile 1.750 lira arasında artırılması planlanıyor. Eğer harç 1.000 lira olarak belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1.750 lira belirlenirse yüzde 1.066 olacak.

para

Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 0,7’sine denk ek gelir sağlanması hedefleniyor. Bu da en az 226 milyar TL’lik bir kaynak anlamına geliyor. AK Parti kaynakları, bu düzenlemelerin bütçeye önemli katkılar sağlayacağını ve ekonomik dengeleri güçlendireceğini ifade ediyor.

Yeni vergi paketi, Türkiye ekonomisinde önemli değişiklikler getirecek gibi görünüyor. Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak teklifin, kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

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