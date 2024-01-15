Yeni yılda bunu yapanlar artık 790 TL ödeyecek! Dev zam cepleri yakacak

Yeni senede artık ödemeler 790 TL'ye yükselecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ SENE ZAMLARI GELİYOR

2024 senesinde pasaport ücretleri de yükselmeye başladı. 10 senelik pasaport ücreti yüzde 58 oranında yapılan zamla 7 bin 833 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanının bu oranları yüzde 50 indirme yetkisi var ancak geçtiğimiz sene bu yetki kullanılmadı ve pasaport ücretleri yüzde 123 oranında arttı. Pasaport ücret zamları yeni seneyle birlikte geldi. 2023 senesi için belirli Yeniden Değerlendirme Oranı yüzde 58 oranında belirlendi ve Cumhurbaşkanı bu oranı artırabiliyor ya da azaltabiliyor. 2024 senesinde ehliyet, kimlik kartı, pasaport, motorlu araç tescil belgesi gibi belgelerin de fiyatları artıyor. Vergi düzenlemesiyle birlikte pasaport defter ücretleri de artış gösterdi. Yeniden Değerlendirme Oranı Vergi Usul Kanunu 298. maddesi kapsamında hesaplanıyor.





TÜİK Ekim ayı Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde meydana gelen fiyat artış oranını belirledi ve Kasım ayı başlangıcında bu oranlar paylaşıldı. 2023 senesinde yapılan düzenlemeler sonrasında pasaport harçları yüzde 123 oranında artmış ve senenin ikinci altıncı ayında yine yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. 2022 senesi için geçerli zam oranları yüzde 36.2 olarak belirlenmişti. Yeni senede geçerli olacak pasaport ücretleri ve diğer belgelerin fiyatları şu şekilde belirlendi;

6 aya kadar olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 1.034,55 TL

Yeni Ücret: 1.639,34 TL

Aradaki Fark: 604 TL

1 yıl için olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 1.512,45 TL

Yeni Ücret: 2.396,62 TL

Aradaki Fark: 884 TL

2 yıl için olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 2.469,15 TL

Yeni Ücret: 3.912,61 TL

Aradaki Fark: 1.443 TL

3 yıl için olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 3.507,75 TL

Yeni Ücret: 5.558,38 TL

Aradaki Fark: 2.051 TL

4-10 yıl arası geçerli olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 4.943,25 TL

Yeni Ücret: 7.833,07 TL

Aradaki Fark: 2.890 TL

Noter kağıtları: 87 TL

Beyanname: 87 TL

Protesto, vekaletname, resen senet: 174 TL

Pasaport: 790 TL

İkamet izni: 565 TL

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik: 130 TL

Değiştirme nedeniyle kimlik: 130 TL

Kayıp nedeniyle kimlik: 260 TL

Aile cüzdanları: 705 TL

Sürücü belgeleri: 990 TL

Sürücü çalışma belgeleri: 990 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 885 TL

İş makinesi tescil belgesi: 740 TL

Banka çekleri: 55 TL

Mavi kart: 130 TL

Yabancı çalışma belgesi: 565 TL

Çalışma izni muafiyet belgesi: 565 TL