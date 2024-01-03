Yeni yılda çifte zam geldi: Etiketler sürekli güncelleniyor

Yeni sene zamları peş peşe gelmeye başladı! Sürekli etiket değiştiriyorlar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜREKLİ ZAM GELİYOR

Asgari ücret belirlendikten sonra zam yapan marketler şimdi de yeni seneyle birlikte etiketlerini değiştirmeye başladı. Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Ekonomideki en önemli şey arz talep. Talepte düşme olduğu zaman satıcılar, binlerce şubesi olan zincir marketler kendilerini düzenlemeye başlayacak. Raftaki etiketler farklı, daha değişmemiş ama kasada farklı ödeme talep ediliyorsa tüketici burada o ürünü almaya mecbursa etiketteki fiyatı çekecek, fişi çekecek ve 175'i arayıp satış noktasını bildirecek veya Ticaret Bakanlığı haksız fiyat uygulamaları kurumuna başvuru yapıp yasal işlemlerin başlamasını isteyecekler. Asgari ücrete yapılan beklenti üstündeki zam haberleri gelmeye başladığı zaman Aralık ayı sonlarına doğru etiket değişti ve gereksiz bir artış oldu. Sonra asgari ücret belirlendi ve yine zam yapıldı. Bunun karşılığı haksız fiyat uygulaması. Hukukta yeri haksız fiildir. Bunun birçok cezai şartı var. 6502 sayılı kanun tüketici haklarının korunabilmesi için çıktı. Burada açık ve net şekilde haksız fiyat uygulaması ve stokçuluğun engellenmesi amaçlanıyor.





Tüketicilerin de şikayet etme hakkını kullanıp bilinçli tüketici olarak hareket etmesi gerekli. Bu türlerle karşılaştığı zaman mutlaka şikayet hakkını kullanmaları gerekiyor. Fiyatın kısa sürede değiştiğini bildikleri için hemen fiyat etiketine bakıp, etiket üstünde olan değişim tarihinin kesinlikle yazılması gerekiyor. 1-2 gün içinde değişen fiyat etiketi tespit ederlerse fotoğrafını çekip 175 hattına veya Ticaret Bakanlığı'na internet sitesi üzerinden bildirme hakları var. Bu uygulamaları yapanlar bilsin ki tüketici de buna göre tavır koysun. Ekonominin en önemli noktası arz talep. Eğer talepte düşme yaşanırsa satıcılar, binlerce şubesi olan zincirler kendilerini düzeltmek zorunda olacak.' Vatandaşlardan Ezem Demirel konu ile ilgili şunları söyledi; 'Sürekli fiyat arttığı için fiyatlara bakmamaya çalışıyorum. Toptan hesaba bakıyorum. Tek tek ne kadar diye bakmıyorum çünkü artık fiyatları ezberleyemiyoruz.' Halil İbrahim Demirci ise konuyla ilgili şunu söyledi; 'Bu durumla artık sürekli karşılaşıyoruz. Yılbaşıyla da alakası yok, her gün yaşanıyor. Artık alışkanlık oldu. Bugün 10 TL olan şeye yarın 100 TL deseler insanlar normal karşılıyor. Enflasyona biraz da karaborsacılık ve fırsatçılıkla alakası olduğunu düşünüyorum. Asgari ücret zamlandıktan sonra fiyatlar bu kadar artacaksa asgari ücrete zam yapmanın bir anlamı yok.' Babasının bir market çalışanıyla yaşadıklarını anlatan vatandaş Dilek Boz şu sözleri söyledi; 'Market çalışanı babama o ürünün fiyatı düzeltilmedi diyor. Babam asgari ücrete daha zam bile yapılmadı bu neyin zammı diyor. Hepsi yapacağını yapmaya devam ediyor. Ne kadar denetleme olursa olsun, yapılacak olan yapılıyor.'