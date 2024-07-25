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Yeni Yönetmelik ile OSB ve Endüstri Bölgelerinde Elektrik Faaliyetleri Kolaylaşıyor

OSB ve Endüstri Bölgeleri için elektrik lisansı süreci kolaylaştırıldı. Yeni yönetmelikle şirketler enerji piyasasında faaliyet gösterebilecek.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:45
Yeni Yönetmelik ile OSB ve Endüstri Bölgelerinde Elektrik Faaliyetleri Kolaylaşıyor

OSB ve Endüstri Bölgeleri İçin Yeni Elektrik Yönetmeliği Yayımlandı

Son günlerde, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri için kritik bir gelişme yaşandı. "OSB ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de resmi olarak yayımlandı.

Yönetmelik ile Gelen Yenilikler

Bu yeni düzenleme ile birlikte, gerekli şartları sağlayan şirketler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aracılığıyla elektrik üretim ve dağıtım lisansı alarak faaliyetlerini sürdürebilecek. Yönetmelik, OSB ve endüstri bölgelerinde elektrik piyasası faaliyetlerine dair gerekli usul ve esasları düzenlemekte.

Kimler Lisans Alabilecek?

Yönetmelik, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgelerinden yükümlü tüzel kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. EPDK'den lisans almak isteyen tüzel kişiler, belirlenen şartları sağladıkları takdirde, hızlı bir şekilde elektrik piyasasında faaliyet gösterebilecekler.

Uzun Süreli Lisans Verimleri

Söz konusu düzenleme kapsamında, tüzel kişilere verilecek lisansların süresi en fazla 49, en az ise 10 yıl olarak belirlendi. Her bir faaliyet ve aynı faaliyetin yürütüldüğü tesisler için EPDK'den ayrı ayrı lisans alınması gerekecek.

Bu yeni yönetmelik, OSB ve endüstri bölgelerinin elektrik piyasında daha aktif bir rol oynamasını sağlarken, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.

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