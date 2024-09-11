DOLAR
34,02 0,08%
EURO
37,54 -0,18%
ALTIN
2.754,82 -0,07%
BITCOIN
1.922.997,97 1,96%

Yerel Zincirler Buluşuyor 2024: Perakende Sektörünün Gücüne Vurgu

Her yıl düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı, perakende sektöründeki yenilikleri keşfetmek için kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:36
Yerel Zincirler Buluşuyor 2024: Perakende Sektörünün Gücüne Vurgu

Yerel Zincirler Buluşuyor 2024

Türkiye’nin perakende sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı, bu yıl İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 15'incisi düzenlenen etkinliğin açılışına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün katıldı.

Perakende Sektörünün Rolü

Hisarcıklıoğlu, perakende sektörünün, üreticilerin ürünlerine geri bildirim alabileceği bir platform olduğunu belirtti. "Perakende sektörü, müşteri odaklı büyüyen ve gelişen sistemde değer zincirinin en önemli parçasıdır," dedi.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Dijitalleşme

Hisarcıklıoğlu, yeni tüketici alışkanlıklarının ortaya çıktığını ve insanların daha sağlıklı, doğaya saygılı ürünlere yöneldiğini ifade etti. Ayrıca, perakende sektörünün dijital dönüşüm sürecine adapte olmasının önemine dikkat çekti.

Mobil Uygulamaların Önemi

Başkan, mobil uygulamaların tüketicilere sağladığı kolaylıklara değinerek, "Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranıdır," dedi. E-ticaret hacminin hızla arttığını belirtti ve şirketlerin bu alanda varlık göstermesinin şart olduğunu vurguladı.

Yerel Üretim ve Yatırım

TPF Başkanı Ömer Düzgün, yerel yatırımcıların, sermayelerini bölgelerinde tutarak ekonomiyi canlandırdığını ifade etti. Yerel zincirlerin yerel ekonominin belkemiği olduğuna dikkat çeken Düzgün, ayrıca, pazar günleri tatil uygulaması talebinde bulundu.

Sonuç Olarak

Yerel Zincirler Buluşuyor 2024 etkinliği, perakende sektöründeki yenilikleri keşfetme ve işbirliklerini güçlendirme fırsatı sunarak etkisini göstermeye devam ediyor. Etkinliğin yarın ayrıca çeşitli panellerle süreceği bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor 2024" programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor 2024" programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor 2024" programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat: Tekstil Sektörüne Desteğimiz Sürecek
2
Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı İstanbul'da Başladı
3
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi
4
Yerel Zincirler Buluşuyor 2024: Perakende Sektörünün Gücüne Vurgu
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi
6
Rusya'nın Çin'e Elektrik İhracatı Dramatik Bir Şekilde Düşüyor
7
Ticaret Bakanı Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda Gıda Perakendeciliğine Dikkat Çekti

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı