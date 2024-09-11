Yerel Zincirler Buluşuyor 2024: Perakende Sektörünün Gücüne Vurgu

Yerel Zincirler Buluşuyor 2024

Türkiye’nin perakende sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı, bu yıl İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 15'incisi düzenlenen etkinliğin açılışına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün katıldı.

Perakende Sektörünün Rolü

Hisarcıklıoğlu, perakende sektörünün, üreticilerin ürünlerine geri bildirim alabileceği bir platform olduğunu belirtti. "Perakende sektörü, müşteri odaklı büyüyen ve gelişen sistemde değer zincirinin en önemli parçasıdır," dedi.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Dijitalleşme

Hisarcıklıoğlu, yeni tüketici alışkanlıklarının ortaya çıktığını ve insanların daha sağlıklı, doğaya saygılı ürünlere yöneldiğini ifade etti. Ayrıca, perakende sektörünün dijital dönüşüm sürecine adapte olmasının önemine dikkat çekti.

Mobil Uygulamaların Önemi

Başkan, mobil uygulamaların tüketicilere sağladığı kolaylıklara değinerek, "Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranıdır," dedi. E-ticaret hacminin hızla arttığını belirtti ve şirketlerin bu alanda varlık göstermesinin şart olduğunu vurguladı.

Yerel Üretim ve Yatırım

TPF Başkanı Ömer Düzgün, yerel yatırımcıların, sermayelerini bölgelerinde tutarak ekonomiyi canlandırdığını ifade etti. Yerel zincirlerin yerel ekonominin belkemiği olduğuna dikkat çeken Düzgün, ayrıca, pazar günleri tatil uygulaması talebinde bulundu.

Sonuç Olarak

Yerel Zincirler Buluşuyor 2024 etkinliği, perakende sektöründeki yenilikleri keşfetme ve işbirliklerini güçlendirme fırsatı sunarak etkisini göstermeye devam ediyor. Etkinliğin yarın ayrıca çeşitli panellerle süreceği bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor 2024" programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor 2024" programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor 2024" programına katılarak konuşma yaptı.