Yeşil Hidrojenin Sanayi ve Ulaştırmadaki Potansiyeli: SHURA'dan Önemli Rapor

SHURA’dan Yeşil Hidrojen Raporu

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, yeşil hidrojenin sanayi ve ulaşım alanlarında yaygınlaşacağını öngördü. Gübre, demir-çelik, kimya ve petrokimya sektörlerinin yanı sıra cam, seramik ve uzun mesafe taşımacılık gibi alanlarda da önemli bir rol oynaması beklenen yeşil hidrojenin 2025-2053 yılları arasında sağlanabilecek kümülatif fayda ve emisyon azaltımı üzerine bir rapor yayımlandı.

Rapor, “Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Sürecinde Yenilenebilir Hidrojen: Öncelikli Uygulama Alanları ve Politika Önerileri” başlığıyla sunuldu. Yenilenebilir hidrojenin sektörel kullanım alanlarının detaylı bir şekilde incelendiği çalışmada, öncelikli sektörler belirlenerek yapısal analizler ve fayda-maliyet hesaplamaları gerçekleştirildi.

Yeni Ekonomik Fırsatlar ve Emisyon Azaltımı

Yapılan analizler, yenilenebilir hidrojenin Türkiye sanayisinde öncelik ve katma değer açısından ilk etapta gübre, demir-çelik, kimya ve petrokimya sektörlerinde etkili olacağını, orta-uzun vadede ise cam, seramik ve uzun mesafe taşımacılığında kullanılabileceğini ortaya koydu. 2025-2053 yılları arasında sektörel bazda yapılan tahminlere göre demir-çelik sektöründeki yenilenebilir hidrojen kullanımı 9,5 milyar dolar ekonomik fayda ve 85,8 milyon ton karbondioksit (CO2) azaltımı sağlayacak.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinde 50,3 milyar dolarlık ekonomik fayda ve 272,6 milyon ton karbon emisyon azaltımı beklenirken, kimya, petrokimya ve gübre sektöründe ise 6 milyar dolarlık fayda ve 32 milyon ton CO2 emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Ulaşım sektöründe bu rakamlar ise 17,6 milyar dolar ve 207,6 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Elektrik sektöründe ise 47 milyar dolarlık fayda ve 429 milyon ton karbon emisyonunun önlenebileceği ifade ediliyor.

Mali Teşvik ve Politika Önerileri

Raporda, Türkiye'de yenilenebilir hidrojen kullanımının başlaması için mali teşviklerin sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. Yenilenebilir hidrojen ve türevlerinin en verimli olduğu sektörlerde kullanıma öncelik verilmesi, net sıfır karbon emisyonlu ekonomiye geçişte hedeflerin belirlenmesi gerektiği önerildi.

Ayrıca, yerli arzı desteklemek amacıyla yenilenebilir hidrojen üretimine yönelik mali desteklerin sağlanması ve ulaştırma sektöründe enerji dönüşümünün teşvik edilerek yenilenebilir hidrojen ekosisteminin oluşturulması gerektiği ifade edildi. Hidrojen üretimi, taşınması, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili altyapıların iyileştirilmesi için kamu birimlerinin koordinasyonu ve kamu-özel ortaklıkları aracılığıyla finansman imkânlarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Enerji Dönüşümüne Dair Önemli Atılımlar

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yenilenebilir hidrojenin Türkiye'nin sanayi ve ulaştırma gibi karbon yoğun sektörlerinde karbonsuzlaşmayı sağlamak için büyük bir potansiyel sunduğunu belirtti. Güllü, yatırımcılar için öngörülebilir bir piyasa ortamı oluşturulması gerektiğini ve bunun için yenilenebilir hidrojeni içeren bütüncül enerji dönüşümü politikalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.