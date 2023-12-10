Yılbaşı alışverişlerine özel dev indirim! Zincir marketler indirimleri erken başlattı

2023 yılı sona eriyor ve yeni yıl hazırlıkları başlatıldı. BİM, A01 ve Migros'ta yılbaşına özel indirimli ürünler de raflarda ki yerini şimdiden aldı. Yılbaşında sevdiklerinize hediye almak istiyorsanız BİM'e mutlaka uğrayın. BİM'de pek çok yılbaşı hediyesi bulunuyor. Sevdiklerinize harika bir hediye olacak kokulu ajandalar, eşarplar, bereler gibi ürünleri indirimli olarak sunuluyor.

Yılbaşı gecesinde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olacak masa oyunlarını uygun fiyatlara BİM'de bulabilirsiniz. İşte Bim'in yılbaşı özel indirimli ürünleri:











