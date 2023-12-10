Yılbaşı alışverişlerine özel dev indirim! Zincir marketler indirimleri erken başlattı

2023'ü uğurlamaya az bir zaman kala 2024'teki yeni yılın hazırlıkları çoktan başladı. Yılbaşı sevinci BİM, A101 ve Migros gibi büyük marketlerin raflarına yansıdı. Sevdiklerinize hediyelerden yılbaşı ağaçlarına kadar BİM, A101 ve Migros'ta harika indirimler sizleri bekliyor.

Yılbaşı alışverişlerine özel dev indirim! Zincir marketler indirimleri erken başlattı
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2023 yılı sona eriyor ve yeni yıl hazırlıkları başlatıldı. BİM, A01 ve Migros'ta yılbaşına özel indirimli ürünler de raflarda ki yerini şimdiden aldı. Yılbaşında sevdiklerinize hediye almak istiyorsanız BİM'e mutlaka uğrayın. BİM'de pek çok yılbaşı hediyesi bulunuyor. Sevdiklerinize harika bir hediye olacak kokulu ajandalar, eşarplar, bereler gibi ürünleri indirimli olarak sunuluyor.

Yılbaşı gecesinde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olacak masa oyunlarını uygun fiyatlara BİM'de bulabilirsiniz. İşte Bim'in yılbaşı özel indirimli ürünleri:

Bim'in yılbaşı özel indirimli ürünleri

Bim'in yılbaşı özel indirimli ürünleri

Bim'in yılbaşı özel indirimli ürünleri

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