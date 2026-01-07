Yıldırım: Denetimsiz e-ithalat Dönemi Sona Ermeliydi

GTO, Ticaret Bakanlığı düzenlemesini yerinde buldu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Ticaret Bakanlığı tarafından e-ithalatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamına ilişkin yapılan yeni düzenlemenin son derece yerinde ve gerekli bir adım olduğunu belirtti.

Yıldırım, denetimsiz e-ithalat uygulamalarının uzun süredir hem tüketici güvenliği hem de yerli üretim açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından da dile getirildiği üzere bu süreç KOBİ’leri haksız rekabete maruz bırakıyordu" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Ticaret Bakanlığı’nın Ekim 2025’te gerçekleştirdiği denetimlere atıfta bulunarak, "basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81’inin riskli olduğunun tespit edilmesi sorunun boyutunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Bu durumun tüketicinin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik haklarını tehdit ettiğini vurgulayan Yıldırım, yerli üreticiyi ve KOBİ’leri haksız rekabetle karşı karşıya bırakan bu tabloya kayıtsız kalınamayacağını belirtti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile denetimsiz e-ithalat döneminin sonlandırılmasının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Adil rekabet ve teşekkür

Yıldırım, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de sınırlarında ve gümrüklerinde etkin denetim yapmasından daha doğal bir durum olamaz" diyerek ticaretin kuralsızlıkla değil, adil rekabet ve şeffaflıkla büyüyebileceğini vurguladı.

Son olarak Yıldırım, "Bu karar; tüketicilerimizi, yerli üretimi, yurtiçi e-ticaret platformlarını ve adil rekabet ortamını koruyan güçlü bir iradenin göstergesidir. Ticaretin de, sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır. Alınan bu kararlar dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

