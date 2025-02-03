Yıllık Mal İhracatında Rekor Seviyeye Ulaşıldı

İhracatta Yeni Bir Rekor

Bolat, yaptığı açıklamada, 2025 Ocak itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının 263 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu başarı, ülkenin ticaret kapasitesindeki önemli artışın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İhracatın Ekonomiye Katkısı

Bu rekor, Türk ekonomisi için büyük bir morale işaret ederken, aynı zamanda uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde edilmesini sağlıyor.

Gelecek Hedefleri

Bolat, ihracatın artırılması için atılacak adımlara dikkat çekerken, hedeflerinin 2025 yılına kadar daha da ileri taşınması olduğunu vurguladı.