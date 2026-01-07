Yılmaz: En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi Meclis’in Takdirinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz, konuyla ilgili olarak TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da açıklamalarda bulunduğunu, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yılmaz, sürecin yasama boyutuna vurgu yaparak, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Grup Başkanımızla bir görüşmemiz lazım bu konuyu. Esas grubumuzun kontrolünde çünkü mecliste düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda grup başkanımızın söyledikleri önemli tabii. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet, meclis bu konularda birlikte her zaman çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir meclisimizdir".

Yılmaz’ın ifadeleri, düzenlemenin yasama sürecine tabi olduğunu ve nihai kararın TBMM’de verileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli aylığı açıklaması