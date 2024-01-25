Yok artık dedirtecek ürünlerde yüzde 50 indirim! Şok 24 30 Ocak aktüel katalogu

Şok marketler her hafta indirimli şekilde bir çok ürünü satışa çıkarmaya devam ediyor. Bu hafta paylaşmış olduğu 24 30 Ocak aktüel ürünler kataloğunda ise bir çok temel gıda ürünü indirimli şekilde satışa çıkartırken, temel hijyen ürünlerini de indirimli fiyatlarla satışa çıkarmayı unutmadı. Bu ürünlerin yanı sıra araç aksesuarları, ev eşyaları, giyim ürünleri, beyaz eşyalar, mobilyalar gibi ürünlerde Şok marketlerin 24 30 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Sizlerde %50 indirim oranı sunan Şok marketlerin 24 30 Ocak aktüel ürünler katalogudan yararlanmayı unutmayın!

%50 ORANINA VARAN İNDİRİM KAMPANYASIYLA BİR ÇOK TEMEL GIDA VE TEMEL HİYJEN ÜRÜNLERİ SATIŞTA

Şok markette özellikle haftanın indirimleri kampanyası adı altında bir çok temel gıda ve temel hijyen ürünlerini %50 oranına varan indirim kampanyasıyla satışa çıkartıyor. Bu indirim kampanyası doğrultusunda vatandaşlar çamaşır suyu, kaymaksız doğal yoğurt, mis kaymak, Teremyağ kase margarin, Mintax bulaşık deterjanı limon kokulu, bebek sabunu sütlü, bebe yağı, ıslak mendil, çocuk diş fırçası, nemlendirici krem, dondurulmuş mantı, 10 kilogramlık Bingo Matic renkliler ve beyazlar gibi bir çok ürünü uygun fiyatlara satışa çıkardı. Şok marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyasından müşteriler 30 Ocak 2024 tarihine kadar yararlanabilecek. Aktardığımız bu ürünlerin yanı sıra zeytin, krema, labne, krem peynir çeşitleri, cips, atıştırmalık gibi ürünleri de uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar Şok marketlerden bu ürünleri %50’ye varan indirim kampanyası ile satın alabilecekler.

EV EŞYALARI, KIYAFETLER, OTOMOBİL AKSESUARLARI NE ARARSANIZ ŞOK MARKETLERDE!

Şok marketler temel gıda ve temel hijyen ürünlerinin yanı sıra aktüel ürünler kataloğunda da bir çok farklı kategorideki ürünlere yer verdi. Otomobil aksesuarları, ev eşyaları, kıyafetler, beyaz eşyalar gibi bir çok ürün uygun fiyatlarla Şok marketlerde satışa çıkartıldı. Sizlerde evinizin ya da aracınızın eksiklerini tamamlamak istiyorsanız; muhakkak Şok marketlerin paylaşmış olduğu 24 30 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göz atmayı unutmayın!































