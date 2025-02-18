Yolcu Taşıyan Araçlarda Yeni Güvenlik Sistemleri Yürürlüğe Girdi

Motorlu Yolcu Taşıma Araçlarına Yeni Güvenlik Özellikleri

Motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlarda (M1-M2-M3 kategorileri) kullanılacak yeni güvenlik sistemlerinin teknik özellikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendi.

Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yönetmelik değişikliği, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adı altında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, motorlu yolcu taşıma araçlarına GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO uydu sistemleri ile uyumlu araç takip sistemleri montaj edilebilecek.

Araç Takip Sisteminin Özellikleri

Araç takip sistemi, gerçek zamanlı konum takibi yapabilmede ve kontrol merkezine veri aktarımı sağlamada yetkin olacak. Konum bilgisinin kontrol merkezine gönderim periyodu en az 10 saniye olacak ve bu periyot uzaktan parametrik olarak ayarlanabilecektir.

İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda ise sistem, en az 3 bin konum bilgisini kendi hafızasında tutarak yeniden bağlantı sağlandığında bu bilgileri kontrol merkezine yükleyebilecek.

Kamera ve Acil Durum Butonları

Motorlu araçlarda montajı yapılacak kameralar ve görüntü kayıt cihazları için belirlenen teknik özellikler de mevcut. Acil durum butonları en az 3 santimetre çapında ve kırmızı renkte olacak. M1 kategorisindeki araçlarda biri şoför mahallinde olmak üzere asgari 2 adet acil durum butonu bulunacak.

M2 ve M3 kategori araçlarda ise, şoför mahallinde bir buton ile her 4 metrede bir buton yerleştirilecektir. Çift katlı araçlarda, her kat için ayrıca acil durum butonu montajı yapılacaktır.

Siber Güvenlik ve Raporlama

Montaja uygun cihazların raporları ve belgeleri ile birlikte siber güvenlik gereklilikleri ve verilerin kontrol merkezi koordinasyonunda iletilmesi gibi hususlar, İçişleri Bakanlığı uygun görüşü ile belirlenecektir.

Montajı gerçekleştirilecek cihazların kontrol merkezi ise İçişleri Bakanlığı tarafından atanacaktır.