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Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek

Yozgat’ın kalbinde, Divanlı Köyü’nün verimli toprakları, borç yüzünden satışa çıkarıldı. Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesi, bu nadide araziler için kapılarını açıyor. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 10.03.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:27
Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek

Yozgat’ın Divanlı Köyü, bereketli topraklarıyla bilinir; ancak bu kez topraklar, sadece mahsul değil, yeni sahiplerini de bekliyor. Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesi’nin duyurduğu satışla, köyün en verimli arazileri, borç yüzünden yeni bir başlangıç için açık artırmaya çıkıyor. Bu topraklar, yatırımcılara sadece ekim için değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bir miras için de fırsat sunuyor. Parsel parsel ayrılan tarlaların detayları ise haberimizde…

yozgatta arazilerin satışı

Birinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/1310

• Alan: 3.379,50 m²

• Değer: 33.795,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:01 - 14/05/2024, 10:01

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:01 - 06/06/2024, 10:01

İkinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/1314

• Alan: 3.244,88 m²

• Değer: 32.448,80 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:13 - 14/05/2024, 10:13

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:13 - 06/06/2024, 10:13

Üçüncü Parsel

• Ada/Parsel: 101/1321

• Alan: 9.955,13 m²

• Değer: 398.205,20 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:26 - 14/05/2024, 10:26

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:26 - 06/06/2024, 10:26

Dördüncü Parsel

• Ada/Parsel: 101/1655

• Alan: 9.389,64 m²

• Değer: 375.585,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:39 - 14/05/2024, 10:39

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:39 - 06/06/2024, 10:39

yozgatta icra arsalar

Beşinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/213

• Alan: 1.821,42 m²

• Değer: 33.795,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:01

Altıncı Parsel

• Ada/Parsel: 101/284

• Alan: 2.721,45 m²

• Değer: 54.429,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:05 - 14/05/2024, 11:05

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:05 - 06/06/2024, 11:05

Yedinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/880

• Alan: 4.552,28 m²

• Değer: 91.045,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:17 - 14/05/2024, 11:17

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:17 - 06/06/2024, 11:17

Sekizinci Parsel

• Ada/Parsel: 143/2

• Alan: 16.225,14 m²

• Değer: 162.251,40 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:31 - 14/05/2024, 11:31

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:31 - 06/06/2024, 11:31

arsa satışı mahkemeden

Dokuzuncu Parsel

• Ada/Parsel: 148/220

• Alan: 7.254,14 m²

• Değer: 217.624,20 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:44 - 14/05/2024, 11:44

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:44 - 06/06/2024, 11:44

Onuncu Parsel

• Ada/Parsel: 148/88

• Alan: 12.099,30 m²

• Değer: 362.979,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:58 - 14/05/2024, 11:58

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:58 - 06/06/2024, 11:58

On Birinci Parsel

• Ada/Parsel: 150/180

• Alan: 6.334,25 m²

• Değer: 253.370,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 12:11 - 14/05/2024, 12:11

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 12:11 - 06/06/2024, 12:11

On İkinci Parsel

• Ada/Parsel: 150/261

• Alan: 15.395,83 m²

• Değer: 769.791,50 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 12:24 - 14/05/2024, 12:24

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 12:24 - 06/06/2024, 12:24

yozgatta arsa hakkında

On Üçüncü Parsel

• Ada/Parsel: 150/59

• Alan: 7.931,11 m²

• Değer: 872.422,10 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 13:30 - 14/05/2024, 13:30

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 13:30 - 06/06/2024, 13:30

On Dördüncü Parsel

• Ada/Parsel: 147/264

• Alan: 2.840,14 m²

• Değer: 113.605,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 13:43 - 14/05/2024, 13:43

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 13:43 - 06/06/2024, 13:43

yozgattaki arsa satışı icra

Bu fırsatı kaçırmayın ve Yozgat’ın bereketli topraklarının yeni sahibi olma şansını yakalayın. Detaylar ve görseller için e-satış portalı üzerinden 2020/9 SATIŞ dosya numarası ile erişebilirsiniz.

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