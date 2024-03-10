Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek

Yozgat’ın Divanlı Köyü, bereketli topraklarıyla bilinir; ancak bu kez topraklar, sadece mahsul değil, yeni sahiplerini de bekliyor. Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesi’nin duyurduğu satışla, köyün en verimli arazileri, borç yüzünden yeni bir başlangıç için açık artırmaya çıkıyor. Bu topraklar, yatırımcılara sadece ekim için değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bir miras için de fırsat sunuyor. Parsel parsel ayrılan tarlaların detayları ise haberimizde…





Birinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/1310

• Alan: 3.379,50 m²

• Değer: 33.795,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:01 - 14/05/2024, 10:01

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:01 - 06/06/2024, 10:01

İkinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/1314

• Alan: 3.244,88 m²

• Değer: 32.448,80 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:13 - 14/05/2024, 10:13

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:13 - 06/06/2024, 10:13

Üçüncü Parsel

• Ada/Parsel: 101/1321

• Alan: 9.955,13 m²

• Değer: 398.205,20 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:26 - 14/05/2024, 10:26

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:26 - 06/06/2024, 10:26

Dördüncü Parsel

• Ada/Parsel: 101/1655

• Alan: 9.389,64 m²

• Değer: 375.585,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:39 - 14/05/2024, 10:39

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:39 - 06/06/2024, 10:39





Beşinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/213

• Alan: 1.821,42 m²

• Değer: 33.795,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:01

Altıncı Parsel

• Ada/Parsel: 101/284

• Alan: 2.721,45 m²

• Değer: 54.429,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:05 - 14/05/2024, 11:05

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:05 - 06/06/2024, 11:05

Yedinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/880

• Alan: 4.552,28 m²

• Değer: 91.045,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:17 - 14/05/2024, 11:17

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:17 - 06/06/2024, 11:17

Sekizinci Parsel

• Ada/Parsel: 143/2

• Alan: 16.225,14 m²

• Değer: 162.251,40 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:31 - 14/05/2024, 11:31

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:31 - 06/06/2024, 11:31





Dokuzuncu Parsel

• Ada/Parsel: 148/220

• Alan: 7.254,14 m²

• Değer: 217.624,20 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:44 - 14/05/2024, 11:44

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:44 - 06/06/2024, 11:44

Onuncu Parsel

• Ada/Parsel: 148/88

• Alan: 12.099,30 m²

• Değer: 362.979,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:58 - 14/05/2024, 11:58

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:58 - 06/06/2024, 11:58

On Birinci Parsel

• Ada/Parsel: 150/180

• Alan: 6.334,25 m²

• Değer: 253.370,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 12:11 - 14/05/2024, 12:11

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 12:11 - 06/06/2024, 12:11

On İkinci Parsel



• Ada/Parsel: 150/261

• Alan: 15.395,83 m²

• Değer: 769.791,50 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 12:24 - 14/05/2024, 12:24

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 12:24 - 06/06/2024, 12:24





On Üçüncü Parsel

• Ada/Parsel: 150/59

• Alan: 7.931,11 m²

• Değer: 872.422,10 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 13:30 - 14/05/2024, 13:30

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 13:30 - 06/06/2024, 13:30

On Dördüncü Parsel

• Ada/Parsel: 147/264

• Alan: 2.840,14 m²

• Değer: 113.605,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 13:43 - 14/05/2024, 13:43

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 13:43 - 06/06/2024, 13:43





Bu fırsatı kaçırmayın ve Yozgat’ın bereketli topraklarının yeni sahibi olma şansını yakalayın. Detaylar ve görseller için e-satış portalı üzerinden 2020/9 SATIŞ dosya numarası ile erişebilirsiniz.