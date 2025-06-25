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YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy, 1 Milyar Liralık Fon ile Girişimcileri Destekleyecek

Yıldız Techno GSYF, 1 milyar liralık bütçe ile 15 girişimciye destek vererek Türkiye'deki teknoparklara örnek olacak.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:40
YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy, 1 Milyar Liralık Fon ile Girişimcileri Destekleyecek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy, Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile girişimcileri desteklemek için 1 milyar liralık bir fon oluşturdu.

Yıldız Techno GSYF, oyun teknolojileri, sağlık, yapay zeka ve mobilite gibi birçok alanda faaliyet gösteren girişimlere hibe desteği sunmayı amaçlıyor. Fon, ilk etapta 15 girişimci firmayı destekleyecek.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, BV Portföy Kurucu Ortağı Barış Özistek ve Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Abdurrahman Kılıç katıldı.

Debik, konuşmasında "Teknoparkımız Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından biri haline gelmiştir. Yıldız Techno GSYF, ülkedeki teknoparklar arasında bir ilk olacak" dedi. Ayrıca, girişimcilere sağlanacak desteğin yalnızca maddi değil, aynı zamanda tecrübe aktarımı yönünde de olacağını vurguladı.

Muhammet Garip, Yıldız Techno GSYF'nin sektörde yeni bir dönem başlattığını belirtti ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın tarih boyunca birçok alanda öncülük ettiğini ifade etti.

BV Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan, YTÜ'nün İstanbul'daki üniversiteler arasında ilk GSYF'yi kurduğunu ve bu fonların Türkiye'deki üniversitelere örnek olacağını dile getirdi.

Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Abdurrahman Kılıç, Türkiye'deki teknoparklara her yıl 1 milyar dolar yatırım yapıldığını aktararak, girişimlerin yapay zeka, oyun, mobilite ve sağlık gibi alanlarda destekleneceğini sözlerine ekledi. Hedeflerinin 15 şirketlik bir portföy oluşturmak olduğunu söyledi.

Törenin sonunda işbirliği protokolü imzalandı ve girişimcilerin desteklenmesine dair süreç resmi olarak başlamış oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy...

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy işbirliğiyle kurulan Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) 1 milyar liralık fon büyüklüğüyle ilk etapta 15 girişimci firmaya destek verecek. YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine BV Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan (sol 2) YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik (sağ 2) ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip (sağda) katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy...

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy işbirliğiyle kurulan Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) 1 milyar liralık fon büyüklüğüyle ilk etapta 15 girişimci firmaya destek verecek. YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine BV Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan (sol 2) YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik (sağ 2) ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip (sağda) katıldı.

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