Yüksek limitli kredi kartı kullananlar yandı! O tarihten sonra limitiniz bu miktara şak diye düşecek

Kredi kartı limitlerinde büyük düşüş! Yüksek limit kullanan müşterilere kötü haber! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI LİMİTLERİYLE İLGİLİ KARAR

Yapılan son değişikliklere göre kredi kartı limitleri artık müşterinin aylık gelirinin 4 katını geçemeyecek. BDDK tarafından verilen bu kararın artık bütün bankalar için zorunlu olması bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte müşterilerin aşırı borçlanmalarının önüne geçebilmek ve finansal istikrarın korunması hedefleniyor. Son dönemlerde vatandaşların kredi kartı kullanımı ve kredi kartı borçlarındaki artış vatandaşların da bütçesini zorluyor. Düzenlemeyle birlikte kişinin kapasitesini aşan borçlanmaların önüne limit belirleyerek geçilecek.





Findeks kredi notu yüksek olan müşteriler de düzenlemeye dahil edilecek. Aylık gelirinin 4 katından fazla kredi kartı limiti olan müşterilerin limitleri düşürülecek. Vatandaşların tüketim alışkanlıklarında değişiklik yapılması için yapılan düzenlemeyle birlikte vatandaşların bilinçli harcama yapabilmeleri ve ihtiyaçlarının dışında alışveriş yapmamaları amaçlanıyor. Bu şekilde kredi kartı borçlarının azalacağı tahmin ediliyor. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ekonomist Dr. Ahmet Yıldız verilen kararın doğru olduğunu değerlendirdi ve açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Aşırı borçlanma kişilerin ekonomik refahlarını tehdit ediyor. Bu düzenlemeyle beraber insanların borçlanma kapasiteleri kontrol altına alınarak sağlıklı bir finansal sistem oluşmuş olacak.'