Yumaklı: Çanakkale Gelibolu ve Adana İmamoğlu yangınları büyük ölçüde kontrol altında

Yumaklı: Çanakkale Gelibolu ve Adana İmamoğlu yangınlarında son durum

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu Next Sosyal hesabından paylaştı. Bakan, Gelibolu ve İmamoğlu'ndaki yangınlarda önemli ilerleme sağlandığını bildirdi.

"Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır". Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir.

"Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatan'ımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, ekiplerin aralıksız çalıştığını vurgulayarak yangınla mücadele ve soğutma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.