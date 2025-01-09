Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artıyor

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS stoku, geçtiğimiz hafta önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:46
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artıyor

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırımları Büyüyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, Türkiye'deki yatırım eğilimlerini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta, net 42,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştiren yatırımcılar, ayrıca 187,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) de satın aldı. Öte yandan, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlık satışı yapıldı.

Hisse Senedi ve DİBS Stokları Yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde DİBS stoku da 17 milyar 469,8 milyon dolardan 17 milyar 908,8 milyon dolara çıkarak dikkat çekti. Ancak, ÖST stokları 365,3 milyon dolardan 361,8 milyon dolara geriledi.

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