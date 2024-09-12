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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Üzerine Veriler

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi ve DİBS stoku hakkında son veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:54
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Üzerine Veriler

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırımları

Yurt dışında yaşayan yatırımcılar, geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında 50,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporu, bu durumu detaylandırdı.

Piyasa Verileri

6 Eylül haftasında, yurt dışında yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen yatırımlara dair net rakamlar şöyle:

  • Hisse Senedi: 50,6 milyon dolar net satış
  • DİBS: 863,7 milyon dolar net satış
  • Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST): 32,1 milyon dolar net satış

Stok Değişimleri

29 Ağustos itibarıyla yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 34 milyar 706,4 milyon dolardan 6 Eylül itibarıyla 35 milyar 201,2 milyon dolara yükselirken, DİBS stoku 13 milyar 862,8 milyon dolardan 13 milyar 39 milyon dolara geriledi. ÖST stokları da 371 milyon dolardan 339,4 milyon dolara düştü.

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