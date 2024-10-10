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Yurt Dışında Yerleşiklerin Mali Hareketliliği: Hisse Senetleri ve DİBS Satışları

Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki hisse senedi ve DİBS satışları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:49
Yurt Dışında Yerleşiklerin Mali Hareketliliği: Hisse Senetleri ve DİBS Satışları

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırım Performansı

Geçtiğimiz hafta uluslararası yatırımcılar, Türkiye borsasında önemli bir hareketlilik göstererek 291,1 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Ayrıca, 124,4 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı yapıldı.

Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) Verileri

Yurt dışında yerleşik kişiler, aynı dönem içerisinde 62,5 milyon dolar değerinde Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlık alımı da gerçekleştirdiler.

Stok Değişimleri

27 Eylül itibarıyla 34 milyar 50,2 milyon dolar olarak kaydedilen hisse senedi stoku, 4 Ekim tarihinde 31 milyar 13,4 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, DİBS stoğu da 15 milyar 968,3 milyon dolardan 15 milyar 735,2 milyon dolara düştü. Öte yandan, ÖST stokları ise 280,7 milyon dolardan 343,2 milyon dolara yükseldi.

Bu veriler, uluslararası yatırımcıların Türkiye finansal piyasalarındaki hareketliliğini ve risk algısını gözler önüne seriyor.

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