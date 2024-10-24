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Yurt Dışında Yerleşiklerin Türk Menkul Kıymetleri Üzerindeki Etkisi

Yurt dışında yerleşik kişiler, son haftada hisse senedi ve DİBS işlemlerinde dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:59
Yurt Dışında Yerleşiklerin Türk Menkul Kıymetleri Üzerindeki Etkisi

Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Menkul Kıymet İşlemleri

Yurt dışında ikamet eden yatırımcılar, geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında önemli bir hareketlilik gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" esas alınarak yapılan açıklamaya göre, bu yatırımcılar toplamda net 73,6 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

DİBS ve ÖST Stoklarındaki Değişim

Geçen haftada yurt dışında yerleşik kişilerin, 115,7 milyon dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı ve 14,5 milyon dolar değerinde Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı edinme işlemi yaptığı kaydedildi.

11 Ekim tarihinden itibaren yurt dışında yerleşik kişilerinin hisse senedi stoku, başlangıçta 31 milyar 4,4 milyon dolar iken, 18 Ekim itibarıyla 30 milyar 681,2 milyon dolar seviyesine geriledi. Aynı zamanda, DİBS stoku da 15 milyar 902,2 milyon dolardan 15 milyar 590,3 milyon dolar seviyesine düştü. Bununla birlikte, ÖST stokları ise 367,2 milyon dolardan 380,2 milyon dolara yükseldi.

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