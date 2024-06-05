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Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

Emlak konut düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 18:02
Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

Emlak Konut'un sunduğu konut kredisi fırsatları, ev sahibi olmayı düşünenler için önemli bir alternatif sunuyor. Kampanya kapsamında, farklı ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranıyla vatandaşlar ev sahibi olma şansına erişiyorlar. Özellikle, yüzde 25 peşinatla ve 1,29 vade farkıyla 72 ay vadeli sabit artan taksit seçeneği, uzun vadeli ödeme planı arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. Bu avantajlı koşullarla, ev almak isteyenlerin bütçelerine uygun ödeme planları oluşturabilmeleri mümkün oluyor.

Ayrıca, Emlak Konut'un ödeme sistemine dahil olan vatandaşlar, bankasız ve kefilsiz olarak konut sahibi olma imkanına da sahipler. Bu da, konut kredisi başvuru süreçlerini kolaylaştırarak daha geniş bir kesimin ev sahibi olabilmesine olanak tanıyor. Kampanya detaylarına göre, peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanması da erken ödeme avantajlarını gözler önüne seriyor.

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Emlak Konut'un açıklamalarına göre, kampanya İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok projeyi kapsıyor. Bu da, farklı bölgelerdeki konut ihtiyacını göz önünde bulunduran bir yaklaşımı işaret ediyor. Hem metropolde hem de şehir dışında yaşamak isteyenlerin ihtiyaçlarına hitap eden bu geniş kapsam, çeşitli yaşam tarzlarına uygun konut seçeneklerini beraberinde getiriyor.

Emlak Konut'un düşük faizli ve esnek ödeme seçenekleriyle sunulan konut kredisi fırsatları, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir destek sağlıyor. Uygun ödeme planları ve geniş proje yelpazesiyle, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

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