Zeytinyağında Taklit ve Tağşiş Sorunları Ele Alındı

İstanbul Ticaret Borsası'nda Zeytinyağı Sorunları Tartışıldı

İstanbul Ticaret Borsası'nda (İSTİB) düzenlenen "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantısında, zeytinyağındaki taklit ve tağşiş sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, toplantıda yaptığı konuşmada zeytinyağının en çok taklit ve tağşiş yapılan ürünlerden biri olduğuna dikkat çekti. Yıllık denetim planlarının en fazla zeytinyağı üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Denetim ve Taklit Konusunda Önemli Açıklamalar

Ersin Dilber, 2023 yılında sadece üretim yerlerinde 2.326 denetim yapıldığını açıkladı. Tüketicilere, kaynağı belirsiz ve ucuz ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sektördeki Güven İhlalleri

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap da zeytinyağının hem kültürel hem ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu, fakat artan tağşiş ve yanıltıcı etiketlerin sektöre zarar verdiğini dile getirdi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Eğitimler

Toplantıda, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Jaime Lillo Lopez de video mesaj göndererek, zeytinyağı kalitesinin artırılması için uluslararası eğitimler düzenlediklerini belirtti. Akdeniz bölgesindeki iklim değişikliğinin zeytin üretimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Lopez, zeytinyağı tüketiminin dünya çapında arttığını ve bu bağlamda Türkiye'nin önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti. Ülkeler arası işbirliği ile taklit ve tağşiş sorunlarına karşı etkin mücadele vereceklerini kaydetti.