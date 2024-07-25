Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Zeytinyağında Taklit ve Tağşiş Sorunları Ele Alındı

İstanbul Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda zeytinyağında taklit ve tağşiş konuları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:57
Zeytinyağında Taklit ve Tağşiş Sorunları Ele Alındı

İstanbul Ticaret Borsası'nda Zeytinyağı Sorunları Tartışıldı

İstanbul Ticaret Borsası'nda (İSTİB) düzenlenen "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantısında, zeytinyağındaki taklit ve tağşiş sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, toplantıda yaptığı konuşmada zeytinyağının en çok taklit ve tağşiş yapılan ürünlerden biri olduğuna dikkat çekti. Yıllık denetim planlarının en fazla zeytinyağı üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Denetim ve Taklit Konusunda Önemli Açıklamalar

Ersin Dilber, 2023 yılında sadece üretim yerlerinde 2.326 denetim yapıldığını açıkladı. Tüketicilere, kaynağı belirsiz ve ucuz ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sektördeki Güven İhlalleri

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap da zeytinyağının hem kültürel hem ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu, fakat artan tağşiş ve yanıltıcı etiketlerin sektöre zarar verdiğini dile getirdi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Eğitimler

Toplantıda, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Jaime Lillo Lopez de video mesaj göndererek, zeytinyağı kalitesinin artırılması için uluslararası eğitimler düzenlediklerini belirtti. Akdeniz bölgesindeki iklim değişikliğinin zeytin üretimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Lopez, zeytinyağı tüketiminin dünya çapında arttığını ve bu bağlamda Türkiye'nin önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti. Ülkeler arası işbirliği ile taklit ve tağşiş sorunlarına karşı etkin mücadele vereceklerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!