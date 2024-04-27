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Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün

Ziraat Bankası'ndan 800 TL indirim kampanyası! Ziraat Bankası resmi internet sayfasından 800 TL indirim kampanyası hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 16:48
Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün

Ziraat Bankası, 800 TL'lik indirim kampanyasını resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla duyurdu.

banka

Ziraat Bankası, 1 Mart'ta başlayan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 800 TL'lik indirim uygulanacağını açıklasa da Nisan ayının son günleri yaklaşırken Ziraat Bankası müşterileri ve yeni müşterileri indirimlerden yararlanabilecek. Bu kapsamda Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde 800 TL'lik indirim kampanyasına ilişkin bir yazı yayımlandı.

ZİRAAT BANKASINDAN YENİ KAMPANYA

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Mart-30 Nisan tarihleri ​​arasında 3-4 günlük kiralamalarda 450 TL, 5-6 günlük kiralamalarda 550 TL, 7-15 günlük kiralamalarda 800 TL indirim sunulacak. En Uygun Mobil uygulaması ile banka kartının kredi veya banka kartı özelliğini kullanarak en fazla bir defa kampanyadan yararlanırken, Kampanyaya Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart kartvizitleri dahildir.

30 Nisan'a kadar 800 TL'lik indirim kampanyasına ilişkin duyuru metni Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Ziraat Bankası'nın müşterileri ve yeni müşterilerine sunduğu indirimlerden ve bankkart liraları merak edilmektedir. Ziraat Bankası, önceki aylarda olduğu gibi Nisan ayında da düzenli olarak güncel fırsatlarla ilgili bilgilendirme yapıyor. Bu konuda belirli tarihler arasında geçerli olan tekliflere ulaşmak ve detaylı bilgi almak isteyenler Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan teklif sayfasını ziyaret edebilirler.

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Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün

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