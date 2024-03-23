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Ziraat Bankası ATM'lerinden para çekenler dikkat! 12 gün içinde 7500 TL ödeme duyurusu geldi

Ziraat bankasından önemli açıklama! Ziraat Bankası Banka kart kullananlara 7 bin 500 TL verilecek. Ziraat Bankası kampanyaya katılmak için az bir zamanınız kaldı. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 10:12
Ziraat Bankası ATM'lerinden para çekenler dikkat! 12 gün içinde 7500 TL ödeme duyurusu geldi

Ziraat Bankası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Banka kartı sahiplerine 7.500 TL verilecek. Bankanın kampanyasına katılmak için 13 gününüz var. Banka kartı sahipleri kampanyaya katılarak 7.500 TL kazanıyor.

banka

Ziraat Bankası kampanyayı duyurdu. Bankkart birçok yerde kampanyalar sunarak müşterilerinin kartlarıyla para kazanmalarına olanak sağlıyor. Ziraat Bankası'nın Bankkart açıklamasına göre Touristica'da 25.000 ila 49.999 TL arasındaki nakit veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL Bankkart Lirası, 50.000 ila 99.999 TL ve üzeri nakit veya taksitli alışverişlerde 5.000 TL Bankkart Lirası peşin veya 7.500 TL Bankkart Lirası taksitli olarak verilecektir.

ZİRAAT BANKASINDAN BANKKART KAMPANYASI

Bankkart kredi veya banka kartınızın özelliği ile Touristica'da 2.500 TL Bankkart lirasını 25.000 TL'den 49.999 TL'ye, 5.000 TL Bankkart lirasını nakit veya taksitle 50.000 TL'den 99.999 TL'ye alabilirsiniz. ve en az 100.000 TL. Peşin veya taksitle satın alarak 7.500 TL Bankkart Lira'ya sahip olabilirsiniz. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit ve 2 ay vade avantajından yararlanacaksınız.

Kampanya 12 Şubat- 31 Mart tarihleri ​​arasında geçerlidir.

Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr üzerinden veya kısa mesaj yoluyla katılabilirsiniz.

Kampanyaya kısa mesajla katılmak için bankamızda kayıtlı cep telefonundan TOURISTICA yazıp 4757 numarasına SMS göndermeniz gerekmektedir.

Kampanyadan yararlanmak için asıl kart sahibinin kampanyaya katılması gerekmektedir.

Kampanyaya katılmayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

Bankkart kampanyasından TL kazanmak için Bankkart POS cihazlarından alışveriş yapılması gerekmektedir.

ziraat

Kazanılan Banka Kartı Liraları 7 Nisan 2024 tarihinde yüklenecek ve 7 Mayıs 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan Banka Kartı Liraları ise 8 Mayıs 2024 tarihinde geri çekilecektir.

Kampanya müşteriye özel olup, kampanya ile müşteri tek seferde maksimum 7500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Bankkart alışverişlerinizi kazandığınız Bankkart Lirası ile ekstre tarihine kadar istediğiniz zaman ödeyebilirsiniz.

Kazanılan Bankkart Lirası Bankkart anlaşmalı firmalarımızda da kullanılabilmektedir.

Toplam taksit sayısı, ilgili mevzuatta tanımlanan azami taksit sayısını aşamaz.

Bireysel ve kartvizitlerde maksimum hane taksit sayısı mevzuata göre farklılık gösterebilir. Yurt dışında yaptığınız harcamalar için ödeme yapamazsınız.

Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibinin harcamalarına dahildir.

Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak müşterileri kampanyadan hem kredi hem de banka kartlarıyla yararlanabiliyor. Kampanyadan faydalanılan işlemin kampanya bitiminden sonra iptal/iade edilmesi durumunda verilen Banka Kartı Lirası iade edilecektir.

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