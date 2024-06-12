Ziraat Bankası az önce SMS gönderdi! Kefilsiz belgesiz 200.000 TL nakit destek kapağı açılıd

Emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hazırlanan bu kampanya, basit ve hızlı kayıt süreciyle dikkat çekti. Emekliler kredi başvurusunu Ziraat Bankası şubelerinden veya mobil bankacılık hizmetlerinden yapabilecek. Mobil bankacılık uygulamasından yapılan başvuruların sonucunda 50.000 TL'ye kadar kredi olanağı sunulurken, şubelerden gerçekleştirilen başvurularda 200.000 TL'ye kadar kredi alınabilmektedir.

"Ziraat Bankası emeklilerine 200 bin TL kredi fırsatı"

Ziraat Bankası, emekliler için hazırladığı bu kredi kampanyasıyla acil paraya ihtiyacı olanlara büyük bir fırsat sunmaktadır. Emekliler Ziraat Bankası'ndan maaş almaları halinde 200 bin TL'ye kadar düşük faizli krediden yararlanabilecek. Banka ayrıca kredinin geri ödenmesi için 12 aylık geri ödeme planı oluşturma seçeneği de sunuyor.

Emeklilerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması ve rahatlama sağlanması amacıyla düzenlenen bu kampanyada kayıt işlemleri hızlı ve kolay olarak yapılabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler Ziraat Bankası'nın şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla başvuruyu tamamlayabilirler. Ayrıca mobil bankacılıktan 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.





"Başvuru süreci hızlı ve kolaydır"

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik bu kredi kampanyasıyla hızlı ve kolay başvuru süreci sunuyor. Emekliler ihtiyaç duydukları maddi desteği Ziraat Bankası şubelerinden veya mobil bankacılıktan kredi başvurusu yaparak alabiliyorlar. Mobil bankacılık uygulamasından yapılan başvuruların sonucunda 50.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlanırken şubelerden yapılan başvuruların sonunda ise, 200.000 TL'ye kadar kredi alınabilmektedir.

Emeklilerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması ve rahatlama sağlanması amacıyla düzenlenen bu kampanyada kayıt işlemleri hızlı ve kolay yapılabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler Ziraat Bankası'nın şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla başvuruyu tamamlayabilirler. Ayrıca mobil bankacılıktan da 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik bu kredi kampanyasıyla uygun faiz oranlarıyla birlikte esnek ödeme koşulları da sunmaktadır. Emekliler 200.000 TL'ye varan kredilerden düşük faiz oranlarıyla yararlanabilecek. Banka ayrıca kredinin geri ödenmesi için 12 aylık geri ödeme planı oluşturma seçeneği de sunuyor.