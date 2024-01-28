Ziraat Bankası her müşteriye 250 TL dağıtıyor! Bunu yapan hemen alabilecek

Bankkart Lira kampanyasına ilişkin detaylı açıklamaya Ziraat Bankası internet sitesinde yer veriliyor. Banka müşterileri giderlerden gelir elde etmeye devam ediyor. Promosyondan yararlanmak isteyenler detayları öğrenerek kazanabilirler.

BANKKART LİRA KAMPANYASI DETAYLARI

Her ay çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerini memnu eden Ziraat Bankası, 2024 yılının ilk ayını boşa geçirmedi. 1 Ocak günü başlatılan kampanya ile birlikte banka müşterilerine 250 TL Bankart Lirası verilecek. Farklı alanlarda harcama yapmak çeşitli indirimlerden ve banka kartı liralarından faydalanmanızı sağlar. Müşteriler, Ziraat Bankası'nın özelliklerinden yararlanmak için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini düzenli olarak takip edebilirler. Sadece banka müşterilerine değil, yeni müşterilere de cazip seçenekler sunuyor.

2023 bitti ve 2024 güzel kampanya haberlerini getiriyor. Güncel indirimler ve promosyonlarla ilgili haberleri öğrenmek için banka ekstrenizi takip edin. 1 Ocak 2024'te başlayan Bankkart lira kampanyasının 31 Ocak 2024'e kadar devam edeceği bildirildi. Müşteri harcamaları karşılığında 250 TL'lik banka kartı hediye eden Ziraat Bankası, kampanyanın şartlarını da duyurdu.





ALIŞVERİŞ YAPTIKÇA KAZANIN

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kampanya dönemi 1 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar sürecek. Nautica mağazasındaki satın alma işlemlerinin ödemesi banka kartı veya kredi kartıyla yapılır. Nautica mağazalarından veya web sitelerinden yapılan satın alımlarda geçerli olan bu promosyon için belirli hüküm ve koşullar geçerlidir. Tek seferde 2.000 TL'nin üzeri alışverişlerde geçerli olacak olan promosyon sayesinde müşterilere 250 TL Bankart Lirası hediye edilecek.

Müşterilere özel tasarlanmış kampanyalardan yararlanmak için öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla katılabilirsiniz. Kampanya kapsamında kazandığınız Bankkart Lirası (31 Ocak tarihine kadar geçerlidir) 7 Şubat 2024 tarihine kadar kartınıza yüklenecektir.