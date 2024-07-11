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Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA gaza bastı! Emekliye, çalışana 50.000 TL'lik dev destek var!

Gıda fiyatlarının fahiş bir şekilde artıp alım gücünün düştüğü bu aylarda borç batağına saplananlara müjde geldi! Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası tamı tamına 50 bin liralık kredi kampanyası duyurdu… Kampanya kapsamında kredinin devlet destekli kullandırılacağı da vurgulandı. İşte nakde sıkışanlar için sunulan o mucize kredi çözümü!

Yayın Tarihi: 11.07.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:47
Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA gaza bastı! Emekliye, çalışana 50.000 TL'lik dev destek var!

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla yeni bir kredi imkanı sunacaklarını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, hızlı ve anında işlem yapacak olan kişiler, devlet destekli olarak 50 bin TL kredi alabilecekler. Devlet desteğini yanı sıra ihtiyaç kredisi kategorisinde kullandırılacak olan kredilerde uygun faiz oranları da uygulanacak. İşte krediye dair tüm detaylar… 

Ziraat Bankası kredi kampanyası

50 bin lira kredi

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasının avantajını kullanarak daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmenin de avantajıyla yeni bir kampanya başlattı! İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler için bankaya gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilme imkanı sunuldu. Uygun faiz oranlarıyla sunulan bu yeni kredinin acil nakit ihtiyacını karşılamak için anında hesaba yatacağı da vurgulandı. 50 bin TL kredi, 36 ay vadeye kadar geri ödeme imkanı ile sunulacak. Başvurular, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılıyor olacak.

İş Bankası ve Garanti BBVA kredi kampanyası

Garanti Bankası ve İş Bankası da benzer şekilde 50 bin TL kredi kampanyası başlatan özel bankalar arasında yer aldı. Özellikle bu bankaların müşterisi olan kişilerin, gelir belgesi beyan etmeden kredi alabileceği de vurgulandı. İhtiyaç kredisi başvurusunun bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebileceği aktarılırken, 7 gün 24 saat boyunca kredi başvurularına hızlı onay sunulacağı kaydedildi. 

krdi

50 bin lira ihtiyaç kredisinin detayları neler? 

Ziraat Bankası’na kredi başvurusu için Ziraat Bankası mobil uygulaması veya internet bankacılığı kullanılabilir. Başvuru sonrası kredi tutarı anında hesaba aktarılır. İş Bankası ve Garanti BBVA’ya kredi başvuruları da yine bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. 50 bin TL kredi, uygun faiz oranları ve 36 ay vade ile sunulmasının yanı sıra hızlı onay sürecine de sahip olduğundan anında kullandırılır. 

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