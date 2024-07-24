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Ziraat Bankası Mısır'da Temsilcilik Açıyor

Ziraat Bankası, Mısır'da temsilcilik ofisi açarak uluslararası hizmet ağını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:25
Ziraat Bankası Mısır'da Temsilcilik Açıyor

Ziraat Bankası'nın Yeni Temsilciliği Mısır'da Faaliyete Geçti

Ziraat Bankası, uluslararası hizmet ağını genişletme hedefleri doğrultusunda Mısır Merkez Bankası'ndan temsilcilik açma izni aldı. Bu resmi onay, bankanın yurt dışındaki faaliyetlerini daha da güçlendireceğinin bir göstergesi.

Kahire'deki Temsilcilik Faaliyete Başladı

Bankanın açıklamasına göre, Kahire'de yeni faaliyete geçen temsilcilik, müşteriler ve muhabir bankalar arasında koordinasyonu sağlamak için tasarlandı. Bu adım, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Global Faaliyetler Genişliyor

Ziraat Bankası, son zamanlarda Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) lisans alarak, Mısır'daki temsilciliği ile birlikte 19 ülkede toplam 122 noktada etkinliğini artıracak. Özellikle dış ticaret finansmanında etkinliklerini artırmayı hedefleyen Ziraat Finans Grubu, uluslararası alanda derinleşme ve yaygınlaşma çalışmalarını sürdürecek.

Özetle, Ziraat Bankası'nın Mısır'daki temsilciliği, bankanın uluslararası hizmet ağını genişleterek global ölçekli bir banka olma hedefini pekiştiriyor.

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