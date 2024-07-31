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Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

Ziraat Bankası'nın cazip para iadesi kampanyası sona eriyor! 31 Temmuz Çarşamba'ya kadar belirli tutarlarda alışveriş yaparak siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Hemen harekete geçin, para iadenizi kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 31.07.2024 02:19
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 02:19
Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

Son gün yaklaşırken Ziraat Bankası'nın heyecan verici kampanyası kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor! Belirli tutarlarda harcama yaparak kazanacağınız para iadesiyle bütçenizi rahatlatabilirsiniz. 31 Temmuz Çarşamba'ya kadar geçerli olan bu kampanyayı kaçırmayın, hemen harekete geçin!

Ziraat Bankası'nın sunduğu inanılmaz fırsatla cüzdanınızı doldurabilirsiniz! 31 Temmuz'a kadar yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri alışverişte 7.500 TL'ye kadar Bankkart Lira iadesi kazanma şansınız var. 

Kampanyaya Katılım Koşulları ve İade Detayları

Ziraat Bankası’nın cazip kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler için bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detaylar, müşterilerin kampanyadan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için dikkatle okunmalıdır.

ziraat bankası kampanya

Alışveriş Tutarlarına Göre İade Miktarları

35.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde: 2.500 TL Bankkart Lira iadesi

50.000 TL ile 99.999 TL arasındaki alışverişlerde: 5.000 TL Bankkart Lira iadesi

100.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 7.500 TL Bankkart Lira iadesi

Alışveriş Şartları

Kampanyadan yararlanmak için alışverişlerin Bankkart kabul eden POS cihazları üzerinden yapılması gerekmektedir.

Katılımcı Şartları

Kampanya sadece asıl kart sahipleri tarafından kullanılabilecektir.

Kampanyaya katılmayan müşteriler bu fırsattan yararlanamazlar.

Son Başvuru Tarihi ve İade Yükleme Tarihi

Kampanyaya katılmak için son tarih 31 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr internet sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya katılım sağlanabilir. Kazandığınız Bankkart Liraları ise 15 Ağustos 2024 tarihinde kartınıza yüklenecektir.

İadelerin Kullanım Süresi ve İadesi

Kazandığınız Bankkart Liralarını 15 Eylül 2024 tarihine kadar kullanabilirsiniz. Bu tarih itibariyle kullanılmayan Bankkart Liraları hesabınızdan iade edilecektir.

Geçerlilik Alanı ve Kazanım Sınırı

Bu kampanya, yurt içi tesisler ve Kıbrıs satışları için geçerlidir. Her müşteri kampanya kapsamında en fazla 7.500 TL tutarında Bankkart Lira kazanabilir.

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